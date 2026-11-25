Глубоководного моллюска обнаружили в неожиданном месте — ученые заметили его в горле морского ежа и были удивлены их странным отношениям.

В новом исследовании ученые обнаружили новый вид двустворчатых моллюсков (Vaticinaria gulicola) — любопытно, что его заметили в месте, куда не проникает солнечный свет. Исследователи были удивлены, заметив, что новый вид скрывается от всего мира внутри глубоководного морского ежа — моллюск обосновался в пищеводе ежа — трубке, которая проходит через центр тела иглокожего и ведет в кишечник, пишет Popular Science.

Открытие было сделано международной группой ученых во время глубоководной экспедиции в Большом Австралийском заливе. В ходе исследования морского дна на глубинах от 200 до 5000 метров было собрано 66 721 беспозвоночное, относящееся к 1267 видам. Исследователи полагают, что около трети из них — новые для науки виды.

Глубоководный моллюск Vaticinaria gulicola был обнаружен на абиссальных глубинах — на глубине от 4000 до 5000 метров, куда не проникает солнечный свет. Во время глубоководного траления исследователи находили моллюсков, снабженных специальными нитями для прикрепления к хозяину, однако самих хозяев поначалу обнаружить не удалось. Впрочем, дальнейшие поиски показали, что моллюски прячутся внутри тонких скользких трубок — ученые проанализировали ДНК образцов и выяснили, что это пищеводы морских ежей Carnarechinus clypeatus.

По словам соавтора исследования, морского малаколога из Музея естественной истории Санта-Барбары Пола Валентич-Скотта, они с коллегами были поражены, обнаружив двустворчатого моллюска, обитающего в горле глубоководного морского ежа.

Впервые двустворчатых моллюсков в кишечнике морских ежей еще в 1970-х годах, однако тогда считалось, что последние, вероятно, поедают моллюсков. Кроме того, исследователи нашли подобных моллюсков внутри экземпляра того же вида морских ежей, добытого еще во время экспедиции на судне "Челленджер" (1872–1876 г) — они оставались незамеченными более ста лет.

Любопытно, что большинство видов двустворчатых моллюсков, живущих в сожительстве с другими животными, как правило, прикрепляются к их телу снаружи. Эндокомменсализм — обитание внутри организма хозяина — встречается гораздо реже.

Отметим, что эндокомменсализм — крайне редкое явление как для семейства Galeommatidae, так и для двустворчатых моллюсков в целом.

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