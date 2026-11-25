Доісторичне археологічне місце Кахін-Тепе на півночі Туреччини ризикує зникнути під водами греблі ще до того, як дослідники зможуть повністю розкрити його історію. Скульптури тварин, незвичайні символи очей та сліди ритуальних дій роблять це місце важливим джерелом інформації про одні з найдавніших спільнот регіону.

Кахін-Тепе, розташоване в провінції Кастамону, відоме як "Гебеклі-Тепе Чорного моря". Це було перше відоме місце в чорноморському регіоні Туреччини, яке надало докази існування неолітичного поселення або місця поклоніння докерамічного періоду, пише Arkeonews.

Пам'ятка займає скелястий пагорб, з якого відкривається вид на долину річки Арач. Розкопки розпочалися у 2018 році під керівництвом Музею Кастамону, а дослідження очолювала докторка Нурпері Айенгін з Університету Дюзче. Ці роботи були частиною рятувального археологічного проєкту, пов'язаного з будівництвом греблі Філіос.

Дослідники визначили два періоди активності: докерамічний неоліт та кінець ранньої бронзової доби. Попри пошкодження деяких давніших шарів, знахідки надали важливі свідчення про існування ранніх спільнот у північній Анатолії.

Дослідники визначили два періоди активності: докерамічний неоліт та кінець ранньої бронзової доби Фото: Kâhintepe Kazısı

Археологи виявили кам'яні зображення ведмедів, биків, диких кабанів, газелей, змій та птахів, зокрема орлів, яструбів, грифів та качок. Предмети були виготовлені з серпентину, базальту, мармуру, кременю та радіоляриту. На деяких також збереглися сліди червоної охри та чорного пігменту.

Серед найнезвичайніших знахідок були предмети у формі ока, витесані з серпентину. Подібні мотиви з'являлися на скульптурах, що поєднували різні анатомічні риси. Айенгін зазначила, що дослідники не зустрічали цієї конкретної символіки на інших археологічних пам'ятках того ж періоду.

Схожість Кахін-Тепе з Гебеклі-Тепе не обмежується лише зображеннями тварин. Дослідники також виявили кам'яні стовпи, Т-подібні об'єкти та вирізьблений бичачий ріг, що нагадує орнаменти на стовпах Гебеклі-Тепе.

Серед інших зв'язків — скульптури птахів, схожі на знахідки з Кьортік-Тепе та Невалі Чорі. Ці паралелі викликають питання щодо того, як художні традиції та ритуальні практики поширювалися по доісторичній Анатолії.

Серед найнезвичайніших знахідок були предмети у формі ока, витесані з серпентину Фото: Kâhintepe Kazısı

Однак прямий контакт між цими спільнотами не встановлено. Точний вік Кахін-Тепе також залишається невизначеним, оскільки дослідники не отримали відповідних зразків для радіовуглецевого датування з його неолітичного шару.

Розташування пам'ятки над долиною річки Арач, ймовірно, робило це місце привабливим для збору різних груп. Дослідники розглядають гіпотезу, що пагорб слугував не лише поселенням, а й місцем зустрічей для діяльності, пов'язаної з обробкою каменю, обміном знаннями та проведенням ритуалів.

Деякі знаряддя праці мають схожість із технологічними традиціями Близького Сходу, Кавказу та Європи. Подальші розкопки можуть допомогти пояснити ці зв'язки та розкрити більше інформації про людей, які використовували це місце.

Туреччина вже втратила важливе доісторичне поселення через створення водосховища греблі. Невалі Чорі, розташоване в провінції Шанлиурфа, було відоме своїми Т-подібними стовпами, кам'яними скульптурами та церемоніальними спорудами. Попри рятувальні розкопки та зусилля щодо збереження архітектурних елементів у музеї, на початку 1990-х років це місце зникло під водосховищем греблі Ататюрка.

Кахін-Тепе зараз знаходиться перед подібною загрозою. Вилучення окремих артефактів не дозволить зберегти всю інформацію, що міститься в цьому місці. Розташування будівель, предметів, археологічних шарів та їхній взаємозв'язок із навколишнім ландшафтом є надзвичайно важливими для розуміння доісторичного життя.

Дослідники також виявили кам'яні стовпи та Т-подібні об'єкти Фото: Düzce University

Як тільки цей контекст буде знищено, його неможливо буде відтворити. Поновлення розкопок та оцінка альтернативних інженерних рішень могли б допомогти захистити Кахін-Тепе, перш ніж стане занадто пізно. Збереження цього місця дозволило б убезпечити важливу частину спільної спадщини людства та надати дослідникам можливість відповісти на питання про найдавніші спільноти північної Анатолії.

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