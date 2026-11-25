Доисторический археологический памятник Кахин-Тепе на севере Турции рискует исчезнуть под водами плотины ещё до того, как исследователи смогут полностью раскрыть его историю. Скульптуры животных, необычные символы глаз и следы ритуальных действий делают это место важным источником информации об одних из древнейших сообществ региона.

Кахин-Тепе, расположенное в провинции Кастамону, известно как "Гебекли-Тепе Черного моря". Это было первое известное место в черноморском регионе Турции, которое предоставило доказательства существования неолитического поселения или места поклонения докерамического периода, пишет Arkeonews.

Достопримечательность расположена на скалистом холме, с которого открывается вид на долину реки Арач. Раскопки начались в 2018 году под руководством Музея Кастамону, а исследования возглавляла доктор Нурпери Айенгин из Университета Дюзче. Эти работы были частью спасательного археологического проекта, связанного со строительством плотины Филиос.

Исследователи выделили два периода активности: докерамический неолит и конец ранней бронзовой эпохи. Несмотря на повреждение некоторых более древних слоёв, находки дали важные свидетельства о существовании ранних общин в северной Анатолии.

Исследователи выделили два периода активности: докерамический неолит и конец ранней бронзовой эпохи Фото: Kâhintepe Kazısı

Археологи обнаружили каменные изображения медведей, быков, диких кабанов, газелей, змей и птиц, в частности орлов, ястребов, грифов и уток. Предметы были изготовлены из серпентина, базальта, мрамора, кремня и радиолярита. На некоторых также сохранились следы красной охры и черного пигмента.

Среди самых необычных находок были предметы в форме глаза, высеченные из серпентина. Подобные мотивы встречались на скульптурах, сочетавших различные анатомические черты. Айенгин отметила, что исследователи не встречали этой конкретной символики на других археологических памятниках того же периода.

Сходство Кахин-Тепе с Гебекли-Тепе не ограничивается лишь изображениями животных. Исследователи также обнаружили каменные столбы, Т-образные объекты и высеченный бычий рог, напоминающий орнаменты на столбах Гебекли-Тепе.

Среди прочих сходств — скульптуры птиц, напоминающие находки из Кьортик-Тепе и Невали-Чори. Эти параллели заставляют задуматься о том, как художественные традиции и ритуальные практики распространялись по доисторической Анатолии.

Среди самых необычных находок были предметы в форме глаза, высеченные из серпентина Фото: Kâhintepe Kazısı

Однако прямой контакт между этими сообществами не установлен. Точный возраст Кахин-Тепе также остается неопределённым, поскольку исследователи не получили соответствующих образцов для радиоуглецевого датирования из его неолитического слоя.

Расположение памятника над долиной реки Арач, вероятно, делало это место привлекательным для сбора различных групп. Исследователи рассматривают гипотезу, что холм служил не только поселением, но и местом встреч для деятельности, связанной с обработкой камня, обменом знаниями и проведением ритуалов.

Некоторые орудия труда имеют сходство с технологическими традициями Ближнего Востока, Кавказа и Европы. Дальнейшие раскопки могут помочь объяснить эти связи и раскрыть больше информации о людях, которые обитали в этом месте.

Турция уже лишилась важного доисторического поселения из-за создания водохранилища на плотине. Невали Чори, расположенное в провинции Шанлыурфа, было известно своими Т-образными столбами, каменными скульптурами и церемониальными сооружениями. Несмотря на спасательные раскопки и усилия по сохранению архитектурных элементов в музее, в начале 1990-х годов это место исчезло под водохранилищем плотины Ататюрка.

Кахин-Тепе в настоящее время находится под подобной угрозой. Изъятие отдельных артефактов не позволит сохранить всю информацию, содержащуюся в этом месте. Расположение зданий, предметов, археологических слоев и их взаимосвязь с окружающим ландшафтом чрезвычайно важны для понимания доисторической жизни.

Исследователи также обнаружили каменные столбы и Т-образные объекты Фото: Düzce University

Как только этот контекст будет уничтожен, его будет невозможно воссоздать. Возобновление раскопок и оценка альтернативных инженерных решений могли бы помочь защитить Кахин-Тепе, пока не стало слишком поздно. Сохранение этого места позволило бы обезопасить важную часть общего наследия человечества и дать исследователям возможность ответить на вопросы о древнейших сообществах северной Анатолии.

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