Результати нового дослідження показують, що найпотужнішим афродизіаком у світі є зовсім не певні продукти.

У новому дослідженні вчені з’ясували, що людям не варто витрачатися на устриці та чорний шоколад, оскільки ці продукти аж ніяк не є найпотужнішим афродизіаком у світі. Результати показали, що найсильнішим афродизіаком може бути природний запах тіла вашого партнера, пише Daily Mail.

Результати нового дослідження були опубліковані в журналі Archives of Sexual Behavior і показали, що люди, яким подобається природний запах їхніх коханих, частіше відзначають глибшу сексуальну близькість. Більше того, виявилося, що в міру розвитку стосунків природний запах людини стає дедалі більш збудливим, перетворюючись на своєрідний тонкий хімічний сигнал для партнера.

За словами авторів дослідження, результати їхньої роботи натякають на те, що нам, можливо, час відмовитися від дезодорантів, оскільки запах вашого тіла здатний зміцнити зв’язок між вами та вашою другою половинкою. Більше того, припускається, що запах партнера сприяє близькості — як безпосередньо, так і опосередковано.

Зміцнюючи механізми, пов’язані з почуттям безпеки та сексуальним збудженням, запахи тіла сприяють формуванню міцного зв’язку в довготривалих стосунках завдяки повторюваним позитивним асоціаціям. Таким чином, вони відіграють фундаментальну роль у посиленні "хімії" між партнерами.

Дослідження провела команда з Університету Радбауд — у ньому взяли участь 206 осіб віком від 18 до 72 років. Їх опитували щодо різних аспектів стосунків, зокрема про те, як вони сприймають запах свого партнера. Учасників також попросили оцінити, наскільки приємний їм запах партнера, а також висловитися щодо інших його якостей — зовнішності, голосу, дотиків, особливостей характеру та компетентності. Далі вчені оцінили рівень задоволеності стосунками, а також ступінь емоційної та сексуальної близькості.

Результати показали, що, хоча зовнішність і характер відіграють більш значущу роль у загальному відчутті щастя у стосунках, запах тіла виявився ключовим фактором в одній важливій сфері. Цікаво, що ті, кому особливо подобався природний запах партнера, повідомляли про значно вищу сексуальну близькість — навіть з урахуванням інших привабливих якостей.

Автори зазначають, що їм також вдалося отримати попередні докази того, що сприйняття запаху партнера пов’язане з почуттям безпеки та сексуальним збудженням, що, у свою чергу, сприяє глибшій емоційній та сексуальній близькості.

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