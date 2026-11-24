Більшість людей у всьому світі не люблять займатися пранням, але експерти мають погані новини — ймовірно, нам слід прати рушники значно частіше, ніж хотілося б.

Статистика показує, що більшість людей у світі не надто полюбляють займатися пранням, але як часто насправді нам слід прати рушники? Експерти мають погані новини: ймовірно, нам слід робити це частіше, ніж хотілося б, пише Daily Mail.

За словами викладача біомедичних наук у Солфордському університеті, доктора Гарета Ная, рушники слід міняти після кожного другого-третього використання. Справа в тому, що в зимові місяці через нижчу температуру повітря та підвищену вологість у приміщеннях вода випаровується повільніше, тому рушники залишаються вологими довше. У результаті мікроорганізми мають більше часу для розмноження, а їхня концентрація на тканині до моменту наступного використання помітно зростає. Простіше кажучи, рушники слід прати частіше.

Експерти зазначають, що в зимові місяці рушники для волосся слід прати після кожних 2–3 використань. Втім, як альтернативу вчені пропонують використовувати інші способи сушіння після кожного використання — наприклад, рушникосушки або сушильні машини.

Зазначимо, що питання про те, як часто слід прати рушники, активно обговорюється вже багато років: одні стверджують, що віддають рушники в прання після кожного використання, тоді як інші стверджують, що роблять це не частіше, ніж раз на місяць.

За словами доктора Ная, прання рушників раз на тиждень — цілком прийнятний варіант, а тим, хто особливо переймається цим питанням, можна робити це частіше — кожні 3–4 використання. Однак взимку виникає проблема: рушники не встигають як слід висохнути, перетворюючись на сприятливе середовище для розмноження бактерій. У цьому випадку експерт радить прати частіше.

Проблема полягає в тому, що якщо рушник залишається вологим у теплій ванній кімнаті, створюються ідеальні умови для розмноження мікроорганізмів — їхня популяція стрімко зростає у проміжках між праннями. Крім бактерій, на вологих рушниках накопичуються дріжджові грибки, відмерлі клітини шкіри, шкірне сало, піт, а також залишки засобів для укладки волосся. Згодом повторний контакт цих речовин зі шкірою та волоссям може призвести до появи лупи, свербіння, запалень та підвищеної жирності.

Для ефективного очищення рушників мікробіолог рекомендує прати їх при температурі 60 °C, а потім одразу ж ретельно висушувати.

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