Названо найкращий спосіб спакувати валізу: усе поміститься і нічого не випаде
Експертка, яка пакувала та розпаковувала багаж понад 25 000 разів, розкрила секрет того, як найкраще спакувати валізу, щоб взяти все необхідне.
Більшість людей на планеті не раз стикалися з цією проблемою: необхідні речі просто не вміщаються у валізу. Але чи існує ідеальний спосіб спакувати валізу, який дозволив би помістити в неї все необхідне? За словами експертів, наука має відповідь, пише Popular Science.
За словами експерта з подорожей Енн Макаллін, яка за все життя пакувала та розпаковувала багаж понад 25 000 разів. Простіше кажучи, її по праву можна назвати майстром у тому, як звести до мінімуму порожні місця, максимально ефективно використовувати об’єм і зберегти одяг у такому стані, ніби він висів на вішалці в шафі.
По-перше, за словами Макаллін, у багатьох валізах на дні є поглиблення для висувної ручки — через це внутрішня поверхня валізи стає нерівною. Експерт радить насамперед виправити це, створивши рівну основу.
Справа в тому, що рівна поверхня дозволяє максимально ефективно використовувати простір, запобігає утворенню складок і робить валізу більш стійкою. Для цього радять використовувати невеликі чохли з нейлону або поліестерової сітки, призначені для упорядкування речей, а також косметички з туалетним приладдям — їх слід помістити у поглиблення. Саме на цю рівну основу експерт радить укладати одяг.
По-друге, Макаллін рекомендує укладати взуття ближче до дна валізи — так, щоб основна вага припадала на ту сторону, де розташовані колеса. Крім того, не варто класти важкі речі зверху, щоб валіза не перекинулася.
По-третє, експерт радить згортати одяг у рулони, а деякі речі укладати в розправленому вигляді — цей метод називають "пошаровим укладанням". Наприклад, штани не слід складати стопкою, а розправляти за природними лініями згину — простіше кажучи, штани обертають навколо речей, що дозволяє не м’яти їх. Те саме слід робити з бавовняними сорочками, сарафанами — будь-якими речами, які можуть пом’ятися. При цьому напрямок укладання варто чергувати, щоб уникнути створення зайвого об’єму.
По-четверте, експерти радять заповнювати порожні місця. Наприклад, якщо ви подорожуєте удвох, можна покласти жіночі сандалі всередину чоловічих черевиків. У взутті також зручно зберігати зарядні пристрої для телефонів, шкарпетки або невеликі предмети. Таке розміщення, як вважається, заощадить місце.
Кути валізи також рекомендують заповнювати шкарпетками, згорнутими в рулони футболками та подібними речами. Ще один лайфхак: розкладіть ремені по периметру валізи — так їх буде легше знайти.
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