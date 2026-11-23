Експертка, яка пакувала та розпаковувала багаж понад 25 000 разів, розкрила секрет того, як найкраще спакувати валізу, щоб взяти все необхідне.

Більшість людей на планеті не раз стикалися з цією проблемою: необхідні речі просто не вміщаються у валізу. Але чи існує ідеальний спосіб спакувати валізу, який дозволив би помістити в неї все необхідне? За словами експертів, наука має відповідь, пише Popular Science.

За словами експерта з подорожей Енн Макаллін, яка за все життя пакувала та розпаковувала багаж понад 25 000 разів. Простіше кажучи, її по праву можна назвати майстром у тому, як звести до мінімуму порожні місця, максимально ефективно використовувати об’єм і зберегти одяг у такому стані, ніби він висів на вішалці в шафі.

По-перше, за словами Макаллін, у багатьох валізах на дні є поглиблення для висувної ручки — через це внутрішня поверхня валізи стає нерівною. Експерт радить насамперед виправити це, створивши рівну основу.

Справа в тому, що рівна поверхня дозволяє максимально ефективно використовувати простір, запобігає утворенню складок і робить валізу більш стійкою. Для цього радять використовувати невеликі чохли з нейлону або поліестерової сітки, призначені для упорядкування речей, а також косметички з туалетним приладдям — їх слід помістити у поглиблення. Саме на цю рівну основу експерт радить укладати одяг.

По-друге, Макаллін рекомендує укладати взуття ближче до дна валізи — так, щоб основна вага припадала на ту сторону, де розташовані колеса. Крім того, не варто класти важкі речі зверху, щоб валіза не перекинулася.

По-третє, експерт радить згортати одяг у рулони, а деякі речі укладати в розправленому вигляді — цей метод називають "пошаровим укладанням". Наприклад, штани не слід складати стопкою, а розправляти за природними лініями згину — простіше кажучи, штани обертають навколо речей, що дозволяє не м’яти їх. Те саме слід робити з бавовняними сорочками, сарафанами — будь-якими речами, які можуть пом’ятися. При цьому напрямок укладання варто чергувати, щоб уникнути створення зайвого об’єму.

По-четверте, експерти радять заповнювати порожні місця. Наприклад, якщо ви подорожуєте удвох, можна покласти жіночі сандалі всередину чоловічих черевиків. У взутті також зручно зберігати зарядні пристрої для телефонів, шкарпетки або невеликі предмети. Таке розміщення, як вважається, заощадить місце.

Кути валізи також рекомендують заповнювати шкарпетками, згорнутими в рулони футболками та подібними речами. Ще один лайфхак: розкладіть ремені по периметру валізи — так їх буде легше знайти.

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