У 1851 році бідняки Лондона з’їдали 500 мільйонів устриць на рік — і Діккенс міг написати, що бідність та устриці, мабуть, завжди йдуть рука об руку, не потребуючи додаткових пояснень.

Їх доставляли Темзою на баржах із Кента та Ессекса і продавали з візків на кожному розі у Вайтчепелі та Ламбеті: чотири штуки за пенні. Їх розрізали прямо на очах у покупців, подаючи з оцтом, перцем і скибочкою хліба. Вуличні торговці їли їх на сніданок. Дружини мулярів, готуючи пиріг, додавали до фунта дешевої яловичини дюжину устриць — просто тому, що устриці коштували ще дешевше за м’ясо. У Нью-Йорку було те саме: у підвальних закладах за шість центів можна було з’їсти стільки устриць, скільки душа забажає, пише Фокус.

Люди навіть не підозрювали, що саме вони їдять. У дюжині устриць міститься більше цинку, ніж більшість сучасних людей споживає за цілий тиждень, а також вітамін B12, мідь, залізо та йод. Портові робітники та працівниці сірникових фабрик 1850-х років — чий раціон сьогодні викликав би у нас жах — споживали у величезних кількостях ті поживні речовини, дефіцит яких найчастіше виявляють сучасні аналізи крові.

Згодом міста розрослися, і виникла проблема: куди подіти відходи з нових змивних туалетів? Їх почали скидати прямо в місця проживання устриць. У 1902 році гості двох банкетів, влаштованих мерами на південному узбережжі Англії, скуштували устриць, які "відгодовувалися" поруч із каналізаційним стоком. Десятки людей захворіли на черевний тиф, а настоятель Вінчестерського собору навіть помер від цієї хвороби. Протягом десятиліття торгівля устрицями зійшла нанівець: природні устричні банки були повністю спустошені, а те небагато, що залишилося, стало настільки рідкісним, що перетворилося на делікатес, який подають на льоду в дорогих готелях.

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