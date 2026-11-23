В 1851 году бедняки Лондона съедали 500 миллионов устриц в год — и Диккенс мог написать, что бедность и устрицы, по-видимому, всегда идут рука об руку, не нуждаясь в дополнительных пояснениях.

Их доставляли по Темзе баржами из Кента и Эссекса и продавали с тележек на каждом углу в Уайтчепеле и Ламбете: четыре штуки за пенни. Их вскрывали прямо при покупателях, подавая с уксусом, перцем и ломтиком хлеба. Уличные торговцы ели их на завтрак. Жены каменщиков, готовя пирог, добавляли к фунту дешевой говядины дюжину устриц — просто потому, что устрицы стоили еще дешевле мяса. В Нью-Йорке было то же самое: в подвальных заведениях за шесть центов можно было съесть столько устриц, сколько душе угодно, пишет Фокус.

Люди даже не подозревали, что именно они едят. В дюжине устриц содержится больше цинка, чем большинство современных людей потребляют за целую неделю, а также витамин B12, медь, железо и йод. Портовые рабочие и работницы спичечных фабрик 1850-х годов — чей рацион сегодня привел бы нас в ужас — поглощали в огромных количествах те питательные вещества, дефицит которых чаще всего выявляют современные анализы крови.

Затем города разрослись, и возникла проблема: куда девать отходы из новых смывных туалетов? Их стали сбрасывать прямо в места обитания устриц. В 1902 году гости двух банкетов, устроенных мэрами на южном побережье Англии, отведали устриц, которые “откармливались” рядом с канализационным стоком. Десятки людей заболели брюшным тифом, а настоятель Винчестерского собора даже скончался от этой болезни. В течение десятилетия торговля устрицами сошла на нет: природные устричные банки были полностью опустошены, а то немногое, что осталось, стало настолько редким, что превратилось в деликатес, который подают на льду в дорогих отелях.

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