Эксперт, собиравшая и разбиравшая багаж более 25 000 раз, раскрыла секрет того, как лучше всего упаковать чемодан, чтобы взять все необходимое.

Большинство людей на планете не раз сталкивались с этой проблемой: необходимые вещи попросту не помещаются в чемодан. Но существует ли идеальный способ собрать чемодан, который позволил бы поместить в него все необходимое? По словам экспертов, у науки есть ответ, пишет Popular Science.

По словам эксперта по путешествиям Энн Макаллин, которая за всю жизнь собирала и разбирала багаж более 25 000 раз. Проще говоря, ее по праву можно назвать мастером в том, как свести к минимуму пустоты, максимально эффективно использовать объем и сохранить одежду в таком виде, будто она висела на вешалке в шкафу.

Во-первых, по словам Макаллин, во многих чемоданах на дне есть углубления для выдвижной ручки — в результате внутренняя поверхность чемодана становится неровной. Эксперт советует прежде всего исправить это, создав ровную основу.

Дело в том, что ровная поверхность позволяет максимально использовать пространство, предотвращает появление складок и делает чемодан более устойчивым. Для этого советуют использовать небольшие чехлы из нейлона или полиэстеровой сетки, предназначенные для упорядочивания вещей, а также несессеры с туалетными принадлежностями — их следует поместить в углубление. Уже поверх этого ровного основания эксперт советует укладывать одежду.

Во-вторых, Макаллин рекомендует укладывать обувь ближе к нижней части чемодана — так, чтобы основной вес приходился на сторону с колесами. Кроме того, не стоит класть тяжелые вещи сверху, чтобы чемодан не опрокидывался.

В-третьих, эксперт советует сворачивать одежду в рулоны, а некоторые укладывать в расправленном виде — этот метод называют "послойной укладкой". Например, брюки не следует складывать стопкой, а расправлять по естественным линиям сгиба — проще говоря брюки оборачивают вокруг вещей, что позволяет не мять их. То же самое следует проделывать с хлопковыми рубашками, сарафанами — любыми вещами, которые могут помяться. При этом направление укладки стоит чередовать, чтобы избежать создания ненужного объема.

В-четвертых, эксперты советуют заполнять пустоты. Например, если вы путешествуете парой, можно вложить женский сандалий внутрь мужского ботинка. В обуви также удобно хранить зарядные устройства для телефонов, носки или небольшие предметы. Такая укладка, как считается, сэкономит место.

Углы чемодана также советуют заполнять носками, свернутыми в рулоны футболками и подобными вещами. Еще один лайфхак: разложите ремни по периметру чемодана — так их будет проще найти.

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