Исследователи рассказали, существует ли на самом деле идеальная разница в возрасте, которая гарантирует успех отношений с партнером.

Личная жизнь Леонардо Ди Каприо, отмечающего свое 52-летие, привлекает едва ли не столько же внимания, сколько его кинокарьера. Актер известен своей склонностью встречаться с женщинами, который немного моложе его. Теперь ученые, похоже, выяснили, у каких пар на самом деле больше шансов сохранить отношения, пишет Daily Mail.

По словам старшего научного сотрудника Института Кинси, доктора Джастина Лемиллера, с научной точки зрения, не существует какой-то идеальной разницы в возрасте для романтических отношений. Однако исследования показывают, что, хотя союзы с большой разницей в возрасте тоже могут быть успешными, у партнеров, родившихся примерно в одно время, как правило, больше шансов построить стабильные и долгосрочные отношения.

Эксперты признают, что отношения могут быть счастливыми и здоровыми вне зависимости от того, близки ли партнеры по возрасту или их разделяют десятилетия. И все же, исследования показывают, что большинство людей предпочитают партнеров, чей возраст не сильно отличается от их собственного.

Например, исследование команды из Университета Эмори ученые выяснили, что пары, в которых партнеры — ровесники или близки по возрасту, реже всего расстаются. В ходе исследования ученые изучили более 3000 ситуаций и обнаружили, что при разнице в возрасте в пять лет вероятность развода возрастает на 18% в сравнении с парами, где партнеры одного возраста. Если разница составляет десять лет, риск развода увеличивается до 39%; при разнице в 20 лет — на 95%. Согласно результатам исследования, вероятность развода снижается всего до 3% у пар, в которых партнеры родились с разницей не более чем в 12 месяцев. Проще говоря, ученые выяснили, что стабильность отношений, как правило, уменьшается по мере увеличения разницы в возрасте.

Впрочем, ученые настаивают, что идеальной разницы, которая гарантировала бы успех в любви, все же не существует. По словам профессора психологии из Монмутского университета Гэри Левандовски, отношения с большой разницей в возрасте также возможны. Однако вероятность успеха в таких случаях ниже.

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