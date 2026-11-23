Дослідники розповіли, чи справді існує ідеальна різниця у віці, яка гарантує успіх стосунків із партнером.

Особисте життя Леонардо Ді Капріо, який святкує своє 52-річчя, привертає чи не стільки ж уваги, скільки й його кінокар’єра. Актор відомий своєю схильністю зустрічатися з жінками, які трохи молодші за нього. Тепер вчені, схоже, з’ясували, у яких пар насправді більше шансів зберегти стосунки, пише Daily Mail.

За словами старшого наукового співробітника Інституту Кінсі, доктора Джастіна Леміллера, з наукової точки зору не існує якоїсь ідеальної різниці у віці для романтичних стосунків. Однак дослідження показують, що, хоча стосунки з великою різницею у віці теж можуть бути успішними, у партнерів, які народилися приблизно в один час, як правило, більше шансів побудувати стабільні та довготривалі стосунки.

Експерти визнають, що стосунки можуть бути щасливими та здоровими незалежно від того, чи близькі партнери за віком, чи їх розділяють десятиліття. І все ж дослідження показують, що більшість людей віддають перевагу партнерам, вік яких не надто відрізняється від їхнього власного.

Наприклад, у ході дослідження, проведеного командою вчених з Університету Еморі, було встановлено, що пари, в яких партнери — однолітки або близькі за віком, найрідше розлучаються. У ході дослідження вчені проаналізували понад 3000 випадків і виявили, що при різниці у віці в п’ять років ймовірність розлучення зростає на 18% порівняно з парами, де партнери одного віку. Якщо різниця становить десять років, ризик розлучення збільшується до 39%; при різниці у 20 років — на 95%. Згідно з результатами дослідження, ймовірність розлучення знижується всього до 3% у пар, у яких партнери народилися з різницею не більше ніж у 12 місяців. Простіше кажучи, вчені з’ясували, що стабільність стосунків, як правило, зменшується у міру збільшення різниці у віці.

Втім, вчені наполягають, що ідеальної різниці у віці, яка гарантувала б успіх у коханні, все ж не існує. За словами професора психології з Монмутського університету Гері Левандовського, стосунки з великою різницею у віці також можливі. Однак ймовірність успіху в таких випадках нижча.

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