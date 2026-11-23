Прикус у людей в Європі змінився наприкінці XVIII століття: на це вплинув лише один предмет
Близько 250 років тому у людей в Європі був зовсім інший прикус. У той час передні зуби у європейців стикалися "край до краю", як леза щипців.
Американський антрополог Лорінг Брейс десятиліттями вивчав будову щелеп і з’ясував, що звичний для нас глибокий прикус (коли верхні зуби перекривають нижні) з’явився в Європі наприкінці XVIII століття — спочатку серед заможних людей, саме тоді, коли на обідніх столах міцно закріпилися ніж і виделка. До цього м’ясо затискали передніми зубами й відрізали прямо біля губ. У процесі цього натягу зуби протягом усього дитинства залишалися в правильному, рівному положенні, пише Фокус.
Брейс перевірив цю теорію на матеріалах із Китаю. Там такий тип прикусу з’явився приблизно на 900 років раніше — саме тоді, коли у повсякденне вжиток увійшли палички для їжі, а страви почали подавати вже нарізаними на дрібні шматочки.
Два континенти — і на обох прикус змінився одночасно зі зміною столових приборів. Для цього знадобилося лише одне покоління.
Змінилися й інші параметри щелепи. У мисливців-збирачів щелепні дуги широкі, зуби розташовані рівно, а в глибині щелепи достатньо місця для всіх чотирьох "зубів мудрості". У похованнях, що відносяться до епохи до промислової революції, викривлені зуби зустрічаються вкрай рідко. Щелепа розвивається залежно від того, яке навантаження вона отримує.
Змінилася навіть мова. У 2019 році лінгвісти довели, що вимовляти звуки "ф" і "в" легко лише за умови глибокого прикусу. У мовах народів, які досі вживають тверду їжу, ці звуки зустрічаються рідко. Значна частина населення планети просто не могла комфортно вимовити слово "fork" (виделка), доки у них самих не з’явилася виделка.
Сьогодні серед дітей встановлення брекетів для вирівнювання зубів є надзвичайно поширеним, так само як і видалення "зубів мудрості", яким просто не вистачає місця в щелепі сучасної людини.
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