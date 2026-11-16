Люди за крок від вирощування нових зубів: нова технологія стане доступною до 2030 року

Гарна новина: японські вчені проводять клінічні випробування препарату, який дасть змогу вирощувати нові зуби.

Японські дослідники працюють над створенням препарату нового покоління — очікується, що він дасть змогу людям вирощувати нові зуби. Наразі вчені вже розпочали клінічні випробування, а широке застосування, як очікується, стане можливим уже до кінця поточного десятиліття, пише Scientific Reports.

За словами керівника дослідження доктора Кацу Такахасі з Медичного науково-дослідного інституту при лікарні Кітано, нові результати стали продовженням дослідження, опублікованого у 2021 році. Тоді вчені виявили, що препарат, який впливає на білок, що синтезується геном USAG-1, може впливати на кількість зубів у тварин. Тепер доктор Такахасі та його команда зосередилися на застосуванні цього методу у людей.

Ідея вирощування нових зубів — мрія будь-якого стоматолога, і сам Такахасі займається цим напрямком уже не один рік. Він також заявив, що не сумнівається: зрештою йому та його колегам вдасться втілити цю ідею в життя: настане час, коли препарати для відновлення зубів стануть третім варіантом лікування — поряд із зубними протезами та імплантатами.

Під час дослідження вчені виявили, що білок USAG-1 здатний гальмувати ріст зубів у мишей. Вони дійшли висновку, що якщо запобігти утворенню цього білка, можна стимулювати ріст зубів. У результаті команда розробила препарат, що блокує цей білок, що дозволило мишам успішно виростити нові зуби.

Згідно зі статистикою, близько 1 % населення планети страждає від генетичного захворювання — адентії, при якій зуби не виростають взагалі або виростають не повністю. Успішні результати експериментів на мишах дають дослідникам надію на те, що в майбутньому стане можливим відновлення зубів і у людей. Ще цікавішим є те, що у людей є "запасний" комплект зубів у зародковому стані — готовий розвинутися за потреби. І тепер, схоже, вчені знайшли спосіб його активувати.

Автори дослідження вважають, що за допомогою цілеспрямованих генетичних маніпуляцій їм вдасться активувати ці зачатки, а отже, домогтися повторного росту зубів. Ці японські дослідження стали продовженням значущих наукових досягнень у галузі регенерації зубної пульпи та кісткової тканини щелепи.

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