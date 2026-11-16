Люди в шаге от выращивания новых зубов: новая технология станет доступной к 2030 году

Хорошие новости: японские ученые находятся на стадии клинических испытаний препарата, который позволит выращивать новые зубы.

Японские исследователи работают над созданием препарата нового поколения — ожидается, что он позволит людям выращивать новые зубы. В настоящее время ученые уже приступили к клиническим испытаниям, а широкое применение, как ожидается, станет доступным уже к концу текущего десятилетия, пишет Scientific Reports.

По словам руководителя исследования доктора Кацу Такахаси из Медицинского научно-исследовательского института при больнице Китано, новые результаты стали продолжением исследования, опубликованного в 2021 году. Тогда ученые обнаружили, что препарат, воздействующий на белок, синтезируемый геном USAG-1, может влиять на количество зубов у животных. Теперь доктор Такахаси и его команда сосредоточились на применении этого метода у людей.

Идея выращивания новых зубов — мечта любого стоматолога, и сам Такахаси занимается этим направлением не один год. Он также заявил, что не сомневается, что в конце концов им с коллегами удастся воплотить эту идею в жизнь: наступит время, когда препараты для восстановления зубов станут третьим вариантом лечения — наряду с зубными протезами и имплантатами.

В ходе исследования ученые обнаружили, что белок USAG-1 способен ограничивать рост зубов у мышей. Они пришли к выводу, что если предотвратить образование этого белка, можно стимулировать рост зубов. В результате команда разработала препарат, блокирующий данный белок, что позволило мышам успешно вырастить новые зубы.

Согласно статистике, около 1% населения планеты страдает от генетического заболевания — адентии, при котором зубы не вырастают вовсе или вырастают не полностью. Успешные результаты экспериментов на мышах дают исследователям надежду на то, что в будущем станет возможным восстановление зубов и у людей. Еще более любопытно то, что у людей имеется "запасной" комплект зубов в зачаточном состоянии — готовый развиться при необходимости. И теперь, похоже, ученые нашли способ его активировать.

Авторы исследования полагают, что с помощью направленных генетических манипуляций им удастся активировать эти зачатки, а значит добиться повторного роста зубов. Эти японские исследования стали продолжением значимых научных достижений в области регенерации зубной пульпы и костной ткани челюсти.

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