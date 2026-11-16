Черный налет на луке — это не грязь: ученые предупредили об опасности

Многие видели черный налет на шелухе от лука, который часто можно принять за обычную грязь. Но ученые предупреждают, что этот черный налет вовсе не садовая земля.

По данным экспертов из Калифорнийского университета, это грибок под названием Аспергилл чёрный (Aspergillus niger). Он активно размножается в условиях повышенной влажности при хранении лука, пишет Фокус.

Многие кулинары ошибочно принимают этот черный порошкообразный налет на шелухе лука за обычную садовую землю.

На самом деле это Aspergillus niger — распространенный грибок, который появляется после сбора урожая, если лук хранится в помещениях с высокой влажностью и плохой вентиляцией.

Хотя грибок поражает преимущественно сухие, “бумажные” внешние слои, умение распознать эту плесень поможет вам обеспечить безопасность продуктов на кухне и продлить срок их хранения.

Безопасность луковицы зависит от того, насколько глубоко проник грибок. Если черные пятна затронули только верхнюю шелуху, можно просто снять пораженные слои и использовать крепкую, не имеющую постороннего запаха луковицу. Однако, если лук стал мягким, слизистым или от него исходит неприятный запах, его следует немедленно выбросить.

Существует распространенное заблуждение, что термическая обработка решает проблему: хотя нагревание может уничтожить сам грибок, оно не гарантирует устранение опасных микотоксинов, которые могут остаться внутри овоща.

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