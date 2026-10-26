Работает ли правило 5 секунд: стоит ли есть еду, упавшую на пол

Большинство людей на планете слышали о правиле пяти секунд, согласно которому нет ничего страшного в том, чтобы съесть еду, упавшую на пол, но быстро поднятую.

Многие из нас слышали о правиле 5 секунд еще в детстве. Суть проста: если еда упала на пол, но пробыла там не более пяти секунд, нет ничего страшного в том, чтобы ее съесть. Предполагается, что микробы, грязь и частички шерсти домашних животных якобы не могут сориентироваться так быстро, чтобы попасть на еду, пишет Popular Science.

Отметим, что даже в детстве это правило звучало довольно ненадежно, но время от времени большинство из нас все же пользовались им. Но действительно ли это работает? По словам операционного директора компании Gillson Sciences Эрин Тейн, простой ответ — нет, правило пяти секунд — не более, чем миф. Впрочем, все зависит от конкретных обстоятельств.

Дело в том, что результат во многом зависит от ряда факторов: насколько влажным был продукт и на какой тип напольного покрытия. Например, если еда падает на ковер, скорее всего, она соберет меньше загрязнений, чем если бы она упала на гладкую поверхность с тем же уровнем загрязненности. В то же время липкие и влажные продукты впитывают в себя значительно больше грязи, чем сухие, даже если они упали на одну и ту же загрязненную поверхность. Более того, по словам Тейн, существуют и другие нюансы. Например, важно и место, где именно еда упала на пол.

Еще один неожиданный факт: полы в наших домах и полы в общественных местах зачастую не так уж сильно различаются по уровню чистоты. Дело в том, что мы ходим по дому в тапочках или носках — в результате, собираем микробы, а затем разносим их по всему дому.

Речь, в том числе, идет и о бактериях, обитающих на кожах — например, стафилококках и коринебактериях, а также о кишечных бактериях. На обуви, одежде и сумках могут присутствовать бациллы, плесень или дрожжевые грибки, способные вызвать тошноту и рвоту.

По словам Тейн, важно отметить, что существуют и некоторые смягчающие обстоятельства. Например, эксперт не советует есть упавшие липкие, влажные и сырые продукты, поскольку они, подобно губке, моментально впитывают грязь, мусор и болезнетворные микроорганизмы. С сухими продуктами дела обстоят чуть лучше, однако эксперты в принципе не советуют есть еду, упавшую на пол.

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