Чи діє правило 5 секунд: чи варто їсти їжу, що впала на підлогу

Більшість людей на планеті чули про правило п’яти секунд, згідно з яким немає нічого страшного в тому, щоб з’їсти їжу, яка впала на підлогу, але яку швидко підняли.

Багато хто з нас чув про правило 5 секунд ще в дитинстві. Суть проста: якщо їжа впала на підлогу, але пролежала там не більше п’яти секунд, немає нічого страшного в тому, щоб її з’їсти. Вважається, що мікроби, бруд і частинки шерсті домашніх тварин нібито не можуть зорієнтуватися так швидко, щоб потрапити на їжу, пише Popular Science.

Зазначимо, що навіть у дитинстві це правило здавалося досить сумнівним, але час від часу більшість із нас все ж дотримувалася його. Але чи справді це працює? За словами операційного директора компанії Gillson Sciences Ерін Тейн, проста відповідь — ні, правило п’яти секунд — не більше ніж міф. Втім, усе залежить від конкретних обставин.

Справа в тому, що результат значною мірою залежить від низки факторів: наскільки вологим був продукт і на який тип підлогового покриття він потрапив. Наприклад, якщо їжа падає на килим, швидше за все, вона вбере менше забруднень, ніж якби вона впала на гладку поверхню з тим самим рівнем забрудненості. Водночас липкі та вологі продукти вбирають у себе значно більше бруду, ніж сухі, навіть якщо вони впали на одну й ту саму забруднену поверхню. Більше того, за словами Тейн, існують і інші нюанси. Наприклад, важливе значення має й те, у якому саме місці їжа впала на підлогу.

Ще один несподіваний факт: підлоги в наших будинках і підлоги в громадських місцях часто не настільки вже сильно відрізняються за рівнем чистоти. Справа в тому, що ми ходимо по дому в капцях або шкарпетках — у результаті збираємо мікроби, а потім розносимо їх по всьому дому.

Мова, зокрема, йде й про бактерії, що мешкають на шкірі — наприклад, стафілококи та коринебактерії, а також про кишкові бактерії. На взутті, одязі та сумках можуть бути присутні бацили, цвіль або дріжджові грибки, здатні викликати нудоту та блювоту.

За словами Тейн, важливо зазначити, що існують також певні пом’якшувальні обставини. Наприклад, експерт не радить їсти липкі, вологі та сирі продукти, що впали на підлогу, оскільки вони, подібно до губки, миттєво вбирають бруд, сміття та хвороботворні мікроорганізми. З сухими продуктами справи йдуть трохи краще, проте експерти в принципі не радять їсти їжу, що впала на підлогу.

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