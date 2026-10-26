Справа не в зомбі-апокаліпсисі: чому мертві тіла рухаються й видають звуки

Дослідники дали відповідь на одне з найдавніших і наймоторошніших питань — чому тіла продовжують рухатися, змінюватися та видавати звуки навіть після смерті.

Здавалося б, смерть — це кінцева точка: дихання зупиняється, а серце перестає битися. Але чи справді це кінець? Не зовсім. Відомі випадки, коли мертві тіла продовжують сіпатися, згинатися, змінювати положення або навіть видають звуки, які легко сприймати як послання з того світу. Втім, у вчених є простіше біологічне пояснення, пише Popular Science.

Справа в тому, що навіть після того, як серце перестає битися, організм продовжує демонструвати певні "фокуси". Це виглядає трохи моторошно, але, за словами експертів, такі явища є цілком природними.

Наскільки сильно тіло може рухатися після смерті?

За словами біологічного антрополога та співкерівника Лабораторії судової антропології та біоархеології при Університеті Невади Дерека Бойда, людське тіло здатне здійснювати рухи ще тривалий час після смерті.

У одному дослідженні австралійські вчені за допомогою камер уповільненої зйомки спостерігали за процесом розкладання людського тіла. Спостереження показали, що наше тіло продовжувало змінювати положення протягом щонайменше 16 місяців. За цей час деякі частини тіла змістилися загалом на 50 сантиметрів.

Такі зміни називають посмертними рухами, і вони насправді ледь помітні неозброєним оком.

Чому мертві тіла рухаються?

Справа в тому, що після смерті людське тіло проходить цілком передбачувані стадії розкладання. Одна з перших — трупне заклякання: м’язи тверднуть, а тіло стає нерухомим. Під час цього процесу труп може трохи зміститися, створюючи ілюзію руху — хоча помітити це досить важко.

Далі йдуть стадії здуття та період після нього, під час яких можливий рух. Після смерті власні ферменти організму починають розщеплювати його клітини — цей процес відомий як аутоліз. Тим часом бактерії та мікроби поширюються по всьому тілу, перетравлюючи тканини та виділяючи гази — цей процес відомий як гниття і може призвести до того, що тіло почне роздуватися. Втім, цей процес також є поступовим, а тому його складно помітити одразу.

Нарешті, на пізніх стадіях розкладання м’які тканини починають висихати — цей процес називається десикацією. На пізніх етапах розкладання ці сполучні тканини можуть стискатися й натягуватися, що, у свою чергу, може призвести до зміщення елементів скелета.

Втім, вчені визнають, що зрушити тіло та змінити його положення можуть також і зовнішні чинники. Наприклад, падальники під час харчування здатні переміщувати останки або порушувати їхню цілісність, а комахи — зсувати невеликі частини тіла або прискорювати руйнування тканин.

Тіла видають звуки після смерті

За життя наш організм постійно видає різні звуки. З огляду на те, наскільки "гучним" може бути живе людське тіло, не дивно, що воно здатне видавати звуки й після смерті. За словами Сари Чавес, виконавчої директорки некомерційної організації "Order of the Good Death", у процесі розкладання в тілі накопичуються гази — внаслідок цього можуть виникати звуки булькання, бульбашок, стогонів і навіть звуки, що нагадують зітхання.

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