Велика помилка: чому не варто застеляти ліжко одразу після пробудження (відео)

Дослідники несподівано заявили, що застеляти ліжко одразу після пробудження — це помилка. У чому ж тут справа?

Прокинутися, потягнутися та застелити ліжко — цей ранковий ритуал відомий людям у всьому світі. Однак тепер вчені несподівано заявили, що останній пункт у цьому списку — застеляння ліжка — ймовірно, може створити ідеальні умови для "непроханих гостей", які облюбують ваше ліжко, пише IFLScience.

Щоночі, лягаючи в ліжко й заплющуючи очі, ми готуємося до відпочинку, але наш організм продовжує активно працювати. Дихання, травлення, потовиділення — усі ці процеси не припиняються, серце продовжує битися, а внутрішній термостат підтримує оптимальну температуру тіла. У результаті навіть у прохолодну ніч люди залишають у ліжку вологу та відмерлі частинки шкіри. Саме тому постільну білизну рекомендується міняти в середньому раз на тиждень. Тепер вчені вважають, що ситуація змінюється, якщо люди занадто ретельно заправляють ліжко вранці.

Але чому? Вчені вважають, що це, ймовірно, пов’язано з тим, що ви перетворюєте своє ліжко на справжній інкубатор для пилових кліщів. Зазначимо, що пилові кліщі — це мікроскопічні павукоподібні, які живляться частинками людської шкіри; існує кілька їхніх видів, але найчастіше зустрічаються два види — Dermatophagoides pteronyssinus і Dermatophagoides farinae.

Ці павукоподібні настільки малі, що в нашій постільній білизні, матраці чи оббивці меблів можуть мешкати сотні тисяч пилових кліщів. При цьому ви, ймовірно, навіть не підозрюватимете про це. Відомо, що ліжко — улюблене місце пилових кліщів, оскільки за всю ніч, поки шкіра стикається з постільною білизною, на ній осідає величезна кількість відмерлих клітин. Вчені зазначають, що неозброєним оком цей процес неможливо побачити, але наслідки цілком можуть дати про себе знати.

Вчені зазначають, що пилові кліщі не є паразитами: вони не кусають людину і не намагаються проникнути всередину нашого організму. Але проблема полягає в тому, що вони залишають після себе. Відомо, що пилові кліщі — найпоширеніший у помешканнях фактор, що провокує астму та алергію; вони також часто викликають шкірні висипання, чхання та стікання слизу по задній стінці глотки.

Як наслідок, вчені рекомендують вживати заходів для зменшення кількості пилових кліщів у будинку, зокрема:

прання постільної білизни;

чищення матраца пилососом;

відмова від застеляння ліжка відразу після пробудження.

Останній пункт є важливим, оскільки звичка одразу застеляти ліжко позбавляє нас важливого етапу — провітрювання. Замість того, щоб застеляти ліжко одразу після того, як ви прокинулися, відкиньте ковдру — нехай ліжко "подихає".

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