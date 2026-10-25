Большая ошибка: почему не стоит заправлять постель сразу после пробуждения (видео)

Исследователи неожиданно заявили, что заправлять постель сразу после пробуждения является ошибкой — в чем тут дело.

Проснуться, потянуться и заправить постель — этот утренний ритуал известен людям во всем мире. Однако теперь ученые неожиданно заявили, что последний пункт в этом списке о заправлении постели, вероятно, может создать идеальные условия для "незваных гостей", которые облюбуют вашу кровать, пишет IFLScience.

Каждую ночь, ложась в кровать и закрывая глаза, мы готовимся к отдыху, но наш организм продолжает активно работать. Дыхание, пищеварение, потоотделение — все эти процессы не прекращаются, сердце продолжает биться, а внутренний термостат поддерживает оптимальную температуру тела. В результате, даже в прохладную ночь люди оставляют в постели влагу и омертвевшие частички кожи. Именно поэтому постельное белье рекомендуется менять в среднем раз в неделю. Теперь ученые считают, что ситуация меняется, если люди слишком усердно заправляют постель по утрам.

Но почему? Ученые считают, что это, вероятно, связано с тем, что вы превращаете свою кровать в настоящий инкубатор для пылевых клещей. Отметим, что пылевые клещи — микроскопические паукообразные, которые питаются частичками человеческой кожи; существует несколько их видов, но чаще всего встречаются два вида — Dermatophagoides pteronyssinus и Dermatophagoides farinae.

Эти паукообразные настолько малы, что в нашем постельном белье, матрасе или обивке мебели могут обитать сотни тысяч пылевых клещей. При этом вы, вероятно, даже не будете подозревать этого. Известно, что кровать — излюбленное место пылевых клещей, поскольку за всю ночь, пока кожа соприкасается с постельным бельем, на него оседает огромное количество отмерших клеток. Ученые отмечают, что невооруженным взглядом этот процесс невозможно увидеть, но последствия вполне могут дать о себе знать.

Ученые отмечают, что пылевые клещи не являются паразитами: они не кусают человека и не пытаются проникнуть внутрь нашего организма. Но проблема заключается в том, что они оставляют после себя. Известно, что пылевые клещи — самый распространенный в домах фактор, провоцирующий астму и аллергию; они также часто вызывают кожные высыпания, чихание и стекание слизи по задней стенке глотки.

В результате ученые рекомендуют принимать меры для сокращения численности пылевых клещей в доме, среди них:

стирка постельного белья;

чистка матраса пылесосом;

отказ от застилания постели сразу после пробуждения.

Последний пункт важен, поскольку привычка сразу застилать постель лишает нас важного этапа — проветривания. Вместо того чтобы заправлять постель сразу после того, как вы встали, откиньте одеяло — пусть кровать "подышит".

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