16 лет спустя: после аварии на платформе Deepwater Horizon в океане происходит что-то страшное

Исследования показывают, что даже спустя 16 лет после катастрофы на нефтяной платформе Deepwater Horizon глубоководные обитатели Мексиканского заливе не демонстрируют каких-либо признаков восстановления.

В 2010 году на нефтяной платформе Deepwater Horizon произошла масштабная авария, которая привела к крупнейшему разливу нефти в истории Мирового океана. За 87 дней, потребовавшихся чтобы заглушить скважину, в воды Мексиканского залива попало около 134 миллионов галлонов сырой нефти и 218 миллионов кубических метров природного газа. Теперь спустя 16 лет ученые исследовали глубоководные системы, чтобы понять, что сейчас происходит на месте разлива, пишет Science Alert.

В недавнем исследовании команда под руководством океанографа Трейси Саттон из Юго-Восточного университета Нова сосредоточились на изучении глубоководных пелагических организмов — обитателей толщи воды на больших глубинах. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences показали, что даже 16 лет спустя глубоководные системы залива все еще не демонстрируют каких-либо признаков восстановления.

Отметим, что первые пробы с помощью сетей были взяты в 2011 году, сразу после разлива нефти. Последующие исследования, проводившиеся в период с 2015 по 2023 год, выявили резкое сокращение численности глубоководных пелагических видов. В общей сложности было собрано более 2000 проб. По словам ученых, результаты показали значительный спад.

Авторы исследования проанализировали все природные факторы, которые могли бы объяснить происходящее — температуру, уровень кислорода и доступность пищи. Однако ни один из этих показателей не коррелирует с наблюдаемым сокращением популяции. Проще говоря, наиболее вероятным объяснением является разлив нефти.

Данные указывают на то, что численность рыб сократилась на 63,5%, ракообразных — на 62%, а головоногих моллюсков — на 59,7%. Группы организмов, численность которых сократилась сильнее всего, играют важнейшую экологическую роль в открытом океане: они составляют значительную часть биомассы, участвуют в биогеохимических циклах и служат кормовой базой для животных, находящихся на более высоких ступенях пищевой цепи.

По словам морского биолога Педро Переса из Международного университета Флориды, выводы нового исследования вызывают особую тревогу, поскольку ученые обнаружили, что сегодня в регионе не наблюдается каких-либо признаков восстановления пострадавшей экосистемы. Более того, результаты указывают на внезапное и устойчивое сокращение глубоководной пелагической фауны в крупной морской экосистеме, что привело к длительному состоянию низкой численности, соответствующему критериям экологического сдвига режима.

Другие новости науки