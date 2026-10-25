16 років потому: після аварії на платформі Deepwater Horizon в океані відбувається щось жахливе

Дослідження показують, що навіть через 16 років після катастрофи на нафтовій платформі Deepwater Horizon глибоководні мешканці Мексиканської затоки не демонструють жодних ознак відновлення.

У 2010 році на нафтовій платформі Deepwater Horizon сталася масштабна аварія, яка призвела до найбільшого розливу нафти в історії Світового океану. За 87 днів, які знадобилися, щоб заглушити свердловину, у води Мексиканської затоки потрапило близько 134 мільйонів галонів сирої нафти та 218 мільйонів кубічних метрів природного газу. Тепер, через 16 років, вчені дослідили глибоководні системи, щоб зрозуміти, що зараз відбувається на місці розливу, пише Science Alert.

У недавньому дослідженні команда під керівництвом океанографа Трейсі Саттон із Південно-Східного університету Нова зосередилася на вивченні глибоководних пелагічних організмів — мешканців товщі води на великих глибинах. Результати, опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, показали, що навіть через 16 років глибоководні системи затоки все ще не демонструють жодних ознак відновлення.

Зазначимо, що перші проби за допомогою сіток було взято у 2011 році, одразу після розливу нафти. Подальші дослідження, що проводилися в період з 2015 по 2023 рік, виявили різке скорочення чисельності глибоководних пелагічних видів. Загалом було зібрано понад 2000 проб. За словами вчених, результати показали значний спад.

Автори дослідження проаналізували всі природні чинники, які могли б пояснити те, що відбувається, — температуру, рівень кисню та доступність їжі. Однак жоден із цих показників не корелює зі спостережуваним скороченням популяції. Простіше кажучи, найімовірнішим поясненням є розлив нафти.

Дані свідчать про те, що чисельність риб скоротилася на 63,5 %, ракоподібних — на 62 %, а головоногих молюсків — на 59,7 %. Групи організмів, чисельність яких скоротилася найбільше, відіграють надзвичайно важливу екологічну роль у відкритому океані: вони становлять значну частину біомаси, беруть участь у біогеохімічних циклах і слугують кормовою базою для тварин, що перебувають на вищих щаблях харчового ланцюга.

За словами морського біолога Педро Переса з Міжнародного університету Флориди, висновки нового дослідження викликають особливе занепокоєння, оскільки вчені виявили, що на сьогодні в регіоні не спостерігається жодних ознак відновлення постраждалої екосистеми. Більше того, результати вказують на раптове й стійке скорочення глибоководної пелагічної фауни у великій морській екосистемі, що призвело до тривалого стану низької чисельності, який відповідає критеріям екологічного зсуву режиму.

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