Дело не в зомби-апокалипсисе: почему мертвые тела двигаются и издают звуки

Исследователи ответили на один из самых давних и жутких вопросов — почему тела продолжают двигаться, меняться и издавать звуки даже после смерти.

Казалось бы, смерть — конечная точка: дыхание останавливается, а сердце перестает биться. Но действительно ли это конец? Не совсем. Известны случаи, когда мертвые тела продолжают дергаться, сгибаться, менять положение или даже издают звуки, которые легко понять за послания с того света. Впрочем, у ученых есть более простое биологическое объяснение, пишет Popular Science.

Дело в том, что даже после того как сердце перестает биться, у организма остаются некоторые "фокусы". Это выглядит жутковато, но, по словам экспертов, подобные явления совершенно естественны.

Насколько сильно тело может двигаться после смерти?

По словам биологического антрополога и соруководителя Лаборатории судебной антропологии и биоархеологии при Университете Невады Дерека Бойда, человеческое тело способно совершать движения еще долгое время после смерти.

В одном исследовании австралийские ученые с помощью камер замедленной съемки наблюдали за процессом разложения человеческого тела. Наблюдения показали, наше тело продолжало менять положение в течение минимум 16 месяцев. За это время некоторые части тела сместились в общей сложности на 50 сантиметров.

Такие изменения называют посмертными движениями и они на самом деле едва заметны для невооруженного взгляда.

Почему мертвые тела движутся?

Дело в том, что после смерти человеческое тело проходит через вполне предсказуемые стадии разложения. Одна из первых — трупное окоченение: мышцы затвердевают, а тело становится неподвижным. В ходе этого процесса труп может немного сместиться, создавая видимость движения — хотя заметить это довольно трудно.

Далее следуют стадии вздутия и период после него, на которых возможно движение. После смерти собственные ферменты организма начинают расщеплять его клетки — этот процесс известен как аутолиз. Тем временем бактерии и микробы распространяются по всему телу, переваривая ткани и вырабатывая газы — этот процесс известен как гниение, и может привести к тому, что тело начнет раздуваться. Впрочем, этот процесс также постепенный, а потому его сложно заметить в моменте.

Наконец, на поздних стадиях разложения мягкие ткани начинают высыхать — этот процесс называется дессикацией. На поздних этапах разложения эти соединительные ткани могут сжиматься и натягиваться, что, в свою очередь, способно привести к смещению элементов скелета.

Впрочем, ученые признают, что сдвинуть тело и изменить его положение также могут и внешние факторы. Например, падальщики в процессе питания способны перемещать останки или нарушать их целостность, а насекомые — сдвигать небольшие части тела или ускорять разрушение тканей.

Тела издают звуки после смерти

При жизни наш организм постоянно производит различные звуки. Учитывая, насколько "шумным" может быть живое человеческое тело, неудивительно, что оно способно издавать звуки и после смерти. По словам Сары Чавес, исполнительного директора некоммерческой организации "Order of the Good Death", в процессе разложения в теле накапливаются газы — в результате могут возникать звуки бульканья, пузырьков, стонов и даже звуки, напоминающие вздохи.

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