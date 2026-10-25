Самый жуткий эксперимент в истории: людей заставляли встречаться с призраками в зеркалах (видео)

Ученые провели исследование, в ходе которого людей, сталкивавшихся с паранормальными явлениями, просили встретиться с призраками под наблюдением ученых.

Существует странная практика, известная как психомантеум: фактически, человека помещают перед зеркалом в полутемной комнате, чтобы выяснить, что или кого, он там увидит. Более того, считается, что это способ общения с ушедшими близкими — еще один пример того, как паранормальное переплетается с человеческим горем, пишет IFLScience.

Зеркало, как правило, состоит из стекла и отражающего слоя металла — такой состав вряд ли можно назвать "секретным рецептом"для связи с загробным миром. Однако зеркала способны создавать странные эффекты — в том числе и иллюзии, порожденные человеческим сознанием.

В новом исследовании ученые решили выяснить, что может влиять на вероятность того, что человек увидит в зеркале умершего близкого. Чтобы выяснить это, ученые провели эксперимент с участием трех десятков человек, отслеживая различные факторы в тот момент, когда испытуемые пытались заглянуть в "иной мир".

Отметим, что особый интерес для ученых представляли участники, имевшие "необычный опыт" — например, ощущение чьего-то присутствия или появление в зеркале чужого лица. Для фиксации таких моментов была предусмотрена специальная кнопка: при ее нажатии в протоколе эксперимента отмечалось точное время возникновения подобного феномена.

Команда намеренно отобрала реципиентов, которые уже сталкивались с "призраками". Более того, половина участников экспериментаобладала синестезией — неврологической особенностью, при которой происходит "смешение" чувств. Она может проявляться по-разному: например, человек может ощущать вкус цветов или видеть геометрические фигуры, слушая музыку. Отметим, что эта особенность не считается расстройством, а скорее естественный вариант устройства человеческой психики. И все же, ученые считают, что синестезия может быть одним из факторов, определяющих, почему у некоторых людей возникают те самые "необычные переживания", которые изучали исследователи.

В ходе эксперимента участников просили в течение 15 минут думать об умершем близком человеке, а затем усаживали перед зеркалом на 45 минут. Во время сеансов в "психомантеуме" ученые отслеживали частоту сердечных сокращений участников, а также фиксировали параметры окружающей среды — электромагнитные поля, геомагнитные колебания и температуру.

Далее участников попросили оценить свой опыт по шкале. Полученные результаты сопоставили с данными мониторинга, а также с результатами опросов, оценивающих уровень творческих способностей и степень выраженности синестезии у участников.

Выяснилось, что частота возникновения необычных зрительных образов не различается у людей с синестезией и тех, у кого ее нет. Авторы отмечают, что это открытие стало для них неожиданностью. Любопытно, что ученые также обнаружили корреляцию между творческими способностями участников и тем, насколько реалистичными казались им образы, увиденные в зеркале.

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