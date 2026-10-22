50 лет назад ученые выдумали призрака и попытались вступить с ним в контакт: он ответил (видео)

В ходе эксперимента "Филипп", проведенного более 50 лет тому, события приняли неожиданный поворот — ученые попытались войти в контакт с призраком и он ответил.

В 1970-х годах группа ученых хотела выяснить, не являются ли пугающие явления, о которых сообщали участники спиритических сеансов, лишь результатом действий самих присутствующих. Для этого был разработан необычный эксперимент: ученые попытались вступить в контакт с призраком, которого сами же и выдумали, пишет IFLScience.

Ученые назвали духа Филипп и несколько лет пытались с ним общаться. Еще страннее то, что вымышленный призрак в конце концов оказался невероятно "общительным". Отметим, что в науке подобные пугающие события называют аномальными явлениями. Аномалистическая психология занимается поиском объяснений для явлений, которые кажутся паранормальными, но на самом деле таковыми не являются.

Перемещение предметов, происходящее вопреки законам физики, классифицируется как психокинетическое явление — именно такие феномены больше всего интересовали "Торонтское общество психических исследований". Однако прежде чем начать поиски, ученым необходимо было создать своего собственного призрака.

Команда назвала призрака неким Филиппом Эйлсфордом и решила, что он был лордом поместья Диддингтон — реальное место, где однажды побывал один из участников группы. Ученые также придумали биографию Филиппа и добавили в нее несколько драматических событий: несчастливый брак, измена, любовь и гибель возлюбленной, которую обвинили в колдовстве и казнили. Охваченный горем Филипп не смог вынести этого и покончил с собой, спрыгнув с высокой стены. Проще говоря, ученые создали идеальный сюжет для истории о призраке: трагедия, предательство, незаконченные дела.

Когда история была проработана до мелочей, ученые приступили к спиритическим сеансам. Отметим, что встречи проходили в хорошо освещенном помещении, а руководили ими сами исследователи. Изначально ученые пытались связаться с Филиппом с помощью спокойной медитации. Прошел год, но ничего не происходило, поэтому команда прибегла к методам, напоминающим спиритические сеансы 19 века: участники пели гимны, шутили и вели непринужденные беседы. На этом этапе события приняли куда более интересный оборот.

Спустя несколько сеансов стол неожиданно начал вибрировать и перемещаться по комнате, но никто из присутствующих не был причастен к этому. Затем один из ученых спросил, не Филипп ли это — в ответ раздался стук.

Далее Филипп начал скрести по столу и стучать — как правило, в такт песням, которые исполняли участники. Стол наклонялся и даже почти левитировал — казалось, сам по себе. "Присутствие" Филиппа, по-видимому, влияло и на электрическое освещение.

Ученые также начали задавать вопросы призраку, договорившись, что один стук означает "да", а два — "нет". Любопытно, что почти все, что сообщил Филипп уже было известно кому-то из команды. Более того, участники эксперимента заявили, что со временем Филипп начал восприниматься как еще один член группы. Это удивительная перемена, учитывая, что все участники прекрасно осознавали: Филипп — полностью вымышленный персонаж.

Отметим, что один из главных доводов скептиков, отрицающих паранормальную активность, заключается в том, что эти явления, как правило, происходят с теми, кто в них верит. К такому выводу пришли авторы эксперимента в "комнате с привидениями": они искусственно создавали "призраков" с помощью электромагнитных полей. Впрочем, выяснилось, что эти манипуляции значат значительно меньше, чем внушаемость самого человека.

Но что на счет странных психокинетических феноменов? У скептиков есть объяснение: так называемый идеомоторный эффект. Этот эффект описывает, как мысли человека могут приводить к едва заметным неосознанным движениям — именно это часто наблюдается, например, при использовании доски для спиритических сеансов.

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