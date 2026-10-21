Уровень океана неожиданно поднялся на 40 см: в затоплении винят рекордное Эль-Ниньо

Исследователи выступили с тревожным заявлением: мощнейшее явление Эль-Ниньо уже привело к повышению уровня моря на 40 см — некоторые населенные пункты оказались под риском полного затопления.

Последние несколько месяцев ученые пристально следят за тем, что происходит в Тихом океане: наблюдения показывают, что тут развивается рекордное за всю историю наблюдений явление, которое ученые называют супер-Эль-Ниньо. Известно, что рекордное Эль-Ниньо уже изменило цвет океана и создало новый "рукав", чего не наблюдалось ранее, но это еще не все, пишет Daily Mail.

Исследователи только что выступили с тревожным заявлением: из-за рекордно масштабного Эль-Ниньо уровень воды моря уже повысился на 40 сантиметров — в результате, некоторые населенные пункты уже оказались под угрозой затопления.

Эксперты отмечают, что огромные массы теплой воды уже сформировали масштабное "вздутие" океанической поверхности, которое может спровоцировать прибрежные наводнения и эрозию на протяжении тысяч километров — от Аляски до Чили. Эксперты опасаются, что самое худшее еще впереди.

Уровень океана повысился на 40 сантиметров Фото: NASA

Прогнозируется, что по мере того, как явление будет усиливаться вплоть до своего пика, ожидаемого позднее в этом году, некоторые населенные пункты могут столкнуться с серьезными, а, возможно и рекордными, наводнениями.

По словам океанолога из Оксфордского университета Томаса Монахана, ожидается, что влияние рекордного Эль-Ниньо будет весьма значительным. Предположительно, в период 2026-2027 годов этот Эль-Ниньо может привести к временному повышению уровня моря на величину, сопоставимую с тем, что прогнозировалось на ближайшие 40–50 лет — и все это произойдет всего за один сезон. Более того, ученые предполагают, что пик повышения уровня моря, вероятно, придется на ноябрь или декабрь, когда температура океанских вод достигнет своих максимальных значений.

Монахан считает, что в ходе нынешнего события риск экстремального повышения уровня моря вдоль тихоокеанского побережья может вырасти в 10 раз. Наиболее значительный подъем уровня океана ожидается вблизи экватора: например, у Галапагосских островов вода может подняться на 24–40 см. В то же время, в некоторых районах Перу и Эквадора уровень моря может повыситься на 33 сантиметра.

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