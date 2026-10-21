Рівень океану несподівано піднявся на 40 см: у затопленні звинувачують рекордне явище Ель-Ніньйо

Дослідники оприлюднили тривожну заяву: надзвичайно потужне явище Ель-Ніньйо вже спричинило підвищення рівня моря на 40 см — деякі населені пункти опинилися під загрозою повного затоплення.

Останні кілька місяців вчені пильно стежать за тим, що відбувається в Тихому океані: спостереження показують, що тут розвивається рекордне за всю історію спостережень явище, яке вчені називають супер-Ель-Ніньйо. Відомо, що рекордне Ель-Ніньйо вже змінило колір океану і створило новий "рукав", чого раніше не спостерігалося, але це ще не все, пише Daily Mail.

Дослідники щойно оприлюднили тривожну заяву: через рекордно масштабне явище Ель-Ніньйо рівень моря вже піднявся на 40 сантиметрів — внаслідок чого деякі населені пункти вже опинилися під загрозою затоплення.

Експерти зазначають, що величезні маси теплої води вже спричинили масштабне "здуття" поверхні океану, що може призвести до прибережних повеней та ерозії на відстані тисяч кілометрів — від Аляски до Чилі. Експерти побоюються, що найгірше ще попереду.

Рівень океану підвищився на 40 сантиметрів Фото: NASA

Прогнозується, що в міру того, як це явище буде посилюватися аж до свого піку, який очікується пізніше цього року, деякі населені пункти можуть зіткнутися з серйозними, а, можливо, й рекордними повенями.

За словами океанолога з Оксфордського університету Томаса Монахана, очікується, що вплив рекордного Ель-Ніньйо буде досить значним. Імовірно, у період 2026–2027 років це Ель-Ніньйо може призвести до тимчасового підвищення рівня моря на величину, порівнянну з тією, що прогнозувалася на найближчі 40–50 років — і все це відбудеться лише за один сезон. Більше того, вчені припускають, що пік підвищення рівня моря, ймовірно, припаде на листопад або грудень, коли температура океанських вод досягне своїх максимальних значень.

Монахан вважає, що в ході нинішньої події ризик екстремального підвищення рівня моря вздовж тихоокеанського узбережжя може зрости в 10 разів. Найбільш значне підвищення рівня океану очікується поблизу екватора: наприклад, біля Галапагоських островів вода може піднятися на 24–40 см. Водночас у деяких районах Перу та Еквадору рівень моря може підвищитися на 33 сантиметри.

Інші новини науки