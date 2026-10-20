Рекордне явище Ель-Ніньйо знищує все живе у Тихому океані: поверхня води змінює колір (фото)

Супутникові спостереження NASA свідчать, що надзвичайно сильне явище Ель-Ніньйо змінює колір океану — вода стала більш синьою, і це викликає занепокоєння.

Нещодавні супутникові знімки NASA показали щось несподіване, оскільки явище "супер-Ель-Ніньйо" змінює колір Світового океану: за останній рік екваторіальна частина Тихого океану змінила свій насичений зелений відтінок на яскраво-синій, пише Daily Mail.

Відомо, що Ель-Ніньйо порушує роботу океанічних течій, які піднімають до поверхні холодні, багаті на поживні речовини води. Ці речовини необхідні для життєдіяльності фотосинтезуючого планктону, який надає місцям свого проживання яскраво-смарагдовий колір. Позбувшись цього важливого джерела живлення, планктон почав масово гинути в Тихому океані — внаслідок чого колір поверхні води змінився на мляво-синій.

Вчені також порівняли нові знімки з супутниковими даними за 2025 рік. Аналіз показує, що в той період акваторія зберігала свій звичний зелений відтінок протягом усього року. Однак на знімках вчені помітили й щось несподіване: область навколо екватора несподівано забарвилася в синій колір.

Спостереження з супутників NASA показують, що цього року через супер-Ель-Ніньо океан став блакитнішим (вгорі) порівняно з 2025 роком Фото: NASA

Зазначимо, що Ель-Ніньйо — це частина природного кліматичного циклу, відомого як Південна осциляція. Раз на два–сім років цей цикл переходить або у фазу потепління, відому як Ель-Ніньйо, або у фазу похолодання, відому як Ла-Нінья.

Останні кілька місяців вчені повідомляють, що сьогодні ми перебуваємо на початковому етапі масштабного циклу Ель-Ніньйо, який, як очікується, у найближчі місяці та протягом усього 2027 року може призвести до катастрофічних наслідків. Більше того, деякі експерти вважають, що з імовірністю 83% нинішнє Ель-Ніньйо стане найсильнішим за всю історію спостережень.

Супутникові вимірювання NASA показують, що температура поверхні моря у східній частині Тихого океану наразі на 1,7 °C вища за середньобагаторічне значення Фото: NASA

Спостереження показують, що поверхня Тихого океану змінила колір внаслідок зменшення підйому глибинних вод, багатих на поживні речовини. Це призводить до зменшення чисельності водоростей, через що вода стає більш синьою — саме це й зафіксували прилади супутника.

Вчені побоюються, що таке скорочення може спричинити ланцюгову реакцію в усій морській екосистемі, змушуючи інших морських мешканців переміщатися у пошуках нових місць для харчування, де є фітопланктон. За словами дослідників, тепер ми отримали перші в історії докази того, що потужний Ель-Ніньйо вже змінює океан, і його вплив, ймовірно, лише посилюватиметься.

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