Рекордне явище Ель-Ніньйо знищує все живе у Тихому океані: поверхня води змінює колір (фото)
Супутникові спостереження NASA свідчать, що надзвичайно сильне явище Ель-Ніньйо змінює колір океану — вода стала більш синьою, і це викликає занепокоєння.
Нещодавні супутникові знімки NASA показали щось несподіване, оскільки явище "супер-Ель-Ніньйо" змінює колір Світового океану: за останній рік екваторіальна частина Тихого океану змінила свій насичений зелений відтінок на яскраво-синій, пише Daily Mail.
Відомо, що Ель-Ніньйо порушує роботу океанічних течій, які піднімають до поверхні холодні, багаті на поживні речовини води. Ці речовини необхідні для життєдіяльності фотосинтезуючого планктону, який надає місцям свого проживання яскраво-смарагдовий колір. Позбувшись цього важливого джерела живлення, планктон почав масово гинути в Тихому океані — внаслідок чого колір поверхні води змінився на мляво-синій.
Вчені також порівняли нові знімки з супутниковими даними за 2025 рік. Аналіз показує, що в той період акваторія зберігала свій звичний зелений відтінок протягом усього року. Однак на знімках вчені помітили й щось несподіване: область навколо екватора несподівано забарвилася в синій колір.
Зазначимо, що Ель-Ніньйо — це частина природного кліматичного циклу, відомого як Південна осциляція. Раз на два–сім років цей цикл переходить або у фазу потепління, відому як Ель-Ніньйо, або у фазу похолодання, відому як Ла-Нінья.
Останні кілька місяців вчені повідомляють, що сьогодні ми перебуваємо на початковому етапі масштабного циклу Ель-Ніньйо, який, як очікується, у найближчі місяці та протягом усього 2027 року може призвести до катастрофічних наслідків. Більше того, деякі експерти вважають, що з імовірністю 83% нинішнє Ель-Ніньйо стане найсильнішим за всю історію спостережень.
Спостереження показують, що поверхня Тихого океану змінила колір внаслідок зменшення підйому глибинних вод, багатих на поживні речовини. Це призводить до зменшення чисельності водоростей, через що вода стає більш синьою — саме це й зафіксували прилади супутника.
Вчені побоюються, що таке скорочення може спричинити ланцюгову реакцію в усій морській екосистемі, змушуючи інших морських мешканців переміщатися у пошуках нових місць для харчування, де є фітопланктон. За словами дослідників, тепер ми отримали перші в історії докази того, що потужний Ель-Ніньйо вже змінює океан, і його вплив, ймовірно, лише посилюватиметься.
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