Рекордный Эль-Ниньо уничтожает все живое в Тихом океане: поверхность воды меняет цвет (фото)

Спутниковые наблюдения NASA показывают, что невероятно сильный Эль-Ниньо меняет цвет океана — воды стали более синими, и это тревожит.

Недавние спутниковые снимки NASA показали нечто неожиданное, поскольку явление "супер-Эль-Ниньо" меняет цвет Мирового океана: за последний год экваториальная часть Тихого океана сменила свой насыщенный зеленый оттенок на ярко-синий, пишет Daily Mail.

Известно, что Эль-Ниньо нарушает работу океанических течений, которые поднимают к поверхности холодные, богатые питательными веществами воды. Эти вещества необходимы для жизнедеятельности фотосинтезирующего планктона, который придает местам своего обитания ярко-изумрудный цвет. Лишившись этого важного источника питания, планктон начал массового гибнуть в Тихом океане — в результате, цвет поверхности воды изменился на безжизненно синий.

Ученые также сравнили новые снимки со спутниковыми данными за 2025 год. Анализ показывает, что в тот период акватория сохраняла свой привычный зеленый оттенок в течение всего года. Однако на снимках ученые заметили и нечто неожиданное: область вокруг экватора неожиданно окрасилась в синий цвет.

Наблюдения со спутников NASA показывают, что в этом году из-за супер-Эль-Ниньо океан стал более синим (вверху) по сравнению с 2025 годом Фото: NASA

Отметим, что Эль-Ниньо — это часть естественного климатического цикла, известного как Южная осцилляция. Раз в два–семь лет этот цикл переходит либо в фазу потепления, известную как Эль-Ниньо, либо в фазу похолодания, известную как Ла-Нинья.

Последние несколько месяцев ученые сообщают, что сегодня мы находимся на начальном этапе масштабного цикла Эль-Ниньо, который, как ожидается, в ближайшие месяцы и на протяжении всего 2027 года может привести к катастрофическим последствиям. Более того, некоторые эксперты считают, что с вероятностью 83% нынешний Эль-Ниньо станет сильнейшим за всю историю наблюдений.

Спутниковые измерения NASA показывают, что температура поверхности моря в восточной части Тихого океана в настоящее время на 1,7 °Cвыше среднемноголетнего значения Фото: NASA

Наблюдения показывают, что поверхность Тихого океана изменила цвет в результате сокращения подъема глубоких вод, богатых питательными веществами. Это приводит к уменьшению численности водорослей, из-за чего вода становится более синей — именно это и зафиксировали приборы спутника.

Ученые опасаются, что такое сокращение может вызвать цепную реакцию во всей морской экосистеме, вынуждая других морских обитателей перемещаться в поисках новых мест для питания, где есть фитопланктон. По словам исследователей, теперь мы получили первые в истории доказательства того, что мощный Эль-Ниньо уже меняет океан и его влияние, вероятно, будет лишь усиливаться.

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