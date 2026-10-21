Соответствует библейскому описанию: найдено подлинное место крещение Иисуса (фото)

Археологи заявили, что им наконец-то удалось обнаружить «подлинное место» крещения Иисуса Христа, которое соответствует библейскому описанию.

Согласно Библии, Иоанн Креститель крестил Иисуса в водах реки Иордан, однако вопрос о том, где именно это произошло долгое время оставался предметом споров ученых. Теперь археолог заявляет, что им с коллегами наконец-то удалось обнаружить подлинное место крещения Христа, пишет Daily Mail.

Археолог утверждает, что этим подлинным местом является "Вифания за Иорданом" — археологический памятник, известный сегодня как Аль-Магтас. Он расположен на восточном берегу реки Иордан, примерно в 8 километрах к северу от Мертвого моря.

В новом исследовании Вахиб из Хашимитского университета утверждает, что обнаруженные в ходе раскопок руины соответствуют описаниям места крещения, оставленным древними путешественниками. Отметим, что церкви, купели для крещения, молитвенные залы и гидротехнические сооружения были обнаружены учеными в ходе раскопок, проводившихся с 1996 по 2002 годы. Это свидетельствует о том, что в прошлом этот регион, вероятно, являлся центром христианского богослужения и совершения обрядов крещения.

В ходе раскопок был обнаружен молитвенный зал в городе, где, по мнению археологов, был крещен Иисус Фото: Daily Mail

Вахиб сопоставил находки ученых с записями паломников, в которых упоминаются церкви и монастырь, расположенные рядом с местом, которое христиане почитали как место крещения Иисуса. Отметим, что в двух исторических свидетельствах, датируемых 333 и 530 годами нашей эры, место крещение Христа описывается как находящееся в 8 милях от устья Иордана, где река впадает в Мертвое море. Это, по словам археолога, в точности совпадает с расположением исследуемого археологического объекта.

По мнению археолога, такое географическое соответствие позволяет отождествить данные руины с "Вифанией за Иорданом", упомянутой в Евангелии от Иоанна, в противовес версии о Вифаваре, которая, как известно, находилась на западном берегу. В результате, Вахиб утверждает, что раскопки позволили обнаружить истинное место, где Иоанн Креститель крестил Иисуса — на восточном берегу реки Иордан.

Археологи также обратили внимание на небольшую церковь, обнаруженную в Вифании Фото: Daily Mail

Отметим, что в Библии упоминаются два разных места под названием Вифания и, Вахиб утверждает, что это различие играет ключевую роль в его аргументации. Одно из них находилось недалеко от Иерусалима и было связано с Марией, Марфой и Лазарем. Другое — "Вифания за Иорданом" — упоминается в Евангелии от Иоанна (1:28) как место, где совершал крещения Иоанн Креститель.

Предполагается, что путаница в этом вопросе возникла отчасти из-за Оригена — раннехристианского богослова, которому не удалось точно определить местоположение поселения на берегу реки. Дело в том, что в большинстве доступных ему рукописей использовалось название Вифания, Ориген утверждал, что в тексте должно значиться Вифавара — название, связанное с западным берегом реки. Вахиб утверждает, что археологические находки на восточном берегу реки Иордан свидетельствуют в пользу того, что библейское событие происходило именно здесь, а не в каком-либо другом месте.

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