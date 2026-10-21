Відповідає біблійному опису: знайдено справжнє місце хрещення Ісуса (фото)

Археологи заявили, що їм нарешті вдалося виявити "справжнє місце" хрещення Ісуса Христа, яке відповідає біблійному опису.

Згідно з Біблією, Іоанн Хреститель охрестив Ісуса у водах річки Йордан, однак питання про те, де саме це сталося, тривалий час залишалося предметом суперечок серед науковців. Тепер археолог заявляє, що йому та його колегам нарешті вдалося виявити справжнє місце хрещення Христа, пише Daily Mail.

Археолог стверджує, що цим справжнім місцем є "Віфанія за Йорданом" — археологічна пам’ятка, відома сьогодні як Аль-Магтас. Він розташований на східному березі річки Йордан, приблизно за 8 кілометрів на північ від Мертвого моря.

У новому дослідженні Вахіб із Хашимітського університету стверджує, що руїни, виявлені під час розкопок, відповідають описам місця хрещення, залишеним стародавніми мандрівниками. Зазначимо, що церкви, купелі для хрещення, молитовні зали та гідротехнічні споруди були виявлені вченими під час розкопок, що проводилися з 1996 по 2002 роки. Це свідчить про те, що в минулому цей регіон, ймовірно, був центром християнського богослужіння та здійснення обрядів хрещення.

Під час розкопок у місті було виявлено молитовний зал, де, на думку археологів, хрестили Ісуса Фото: Daily Mail

Вахіб порівняв знахідки вчених із записами паломників, у яких згадуються церкви та монастир, розташовані поруч із місцем, яке християни шанували як місце хрещення Ісуса. Зазначимо, що у двох історичних свідченнях, датованих 333 та 530 роками нашої ери, місце хрещення Христа описується як таке, що розташоване за 8 миль від гирла Йордану, де річка впадає у Мертве море. Це, за словами археолога, точно збігається з розташуванням досліджуваного археологічного об’єкта.

На думку археолога, така географічна відповідність дозволяє ототожнити ці руїни з "Віфанією за Йорданом", згаданою в Євангелії від Івана, на противагу версії про Віфавару, яка, як відомо, розташовувалася на західному березі. У результаті Вахіб стверджує, що розкопки дозволили виявити справжнє місце, де Іоанн Хреститель хрестив Ісуса — на східному березі річки Йордан.

Археологи також звернули увагу на невелику церкву, виявлену у Віфанії Фото: Daily Mail

Зазначимо, що в Біблії згадуються два різних місця під назвою Віфанія, і, як стверджує Вахіб, ця відмінність відіграє ключову роль у його аргументації. Одне з них розташовувалося неподалік від Єрусалима і було пов’язане з Марією, Марфою та Лазарем. Інше — "Віфанія за Йорданом" — згадується в Євангелії від Івана (1:28) як місце, де здійснював хрещення Іван Хреститель.

Вважається, що плутанина в цьому питанні виникла частково через Орігена — ранньохристиянського богослова, якому не вдалося точно визначити місце розташування поселення на березі річки. Справа в тому, що в більшості доступних йому рукописів використовувалася назва Віфанія, а Оріген стверджував, що в тексті має бути зазначено Віфавара — назва, пов’язана із західним берегом річки. Вахіб стверджує, що археологічні знахідки на східному березі річки Йордан свідчать на користь того, що біблійна подія відбувалася саме тут, а не в якомусь іншому місці.

Інші новини науки