Найстрашніший експеримент в історії: людей змушували зустрічатися з привидами у дзеркалах (відео)

Вчені провели дослідження, під час якого людей, які стикалися з паранормальними явищами, просили зустрітися з привидами під наглядом вчених.

Існує дивна практика, відома як психомантеум: фактично, людину саджають перед дзеркалом у напівтемній кімнаті, щоб з’ясувати, що або кого вона там побачить. Більше того, вважається, що це спосіб спілкування з померлими близькими — ще один приклад того, як паранормальне переплітається з людським горем, пише IFLScience.

Дзеркало, як правило, складається зі скла та відбиваючого шару металу — такий склад навряд чи можна назвати "секретним рецептом" для зв’язку з потойбічним світом. Однак дзеркала здатні створювати дивні ефекти — зокрема й ілюзії, породжені людською свідомістю.

У новому дослідженні вчені вирішили з’ясувати, що може впливати на ймовірність того, що людина побачить у дзеркалі померлого близького. Щоб з'ясувати це, вчені провели експеримент за участю трьох десятків людей, відстежуючи різні фактори в той момент, коли випробовувані намагалися зазирнути в "інший світ".

Зазначимо, що особливий інтерес для вчених становили учасники, які мали "незвичайний досвід" — наприклад, відчуття чиєїсь присутності або поява в дзеркалі чужого обличчя. Для фіксації таких моментів була передбачена спеціальна кнопка: при її натисканні в протоколі експерименту зазначався точний час виникнення подібного феномену.

Команда навмисно відібрала реципієнтів, які вже стикалися з "привидами". Більше того, половина учасників експерименту мала синестезію — неврологічну особливість, при якій відбувається "змішування" відчуттів. Вона може проявлятися по-різному: наприклад, людина може відчувати смак кольорів або бачити геометричні фігури, слухаючи музику. Зазначимо, що ця особливість не вважається розладом, а скоріше природним варіантом будови людської психіки. І все ж науковці вважають, що синестезія може бути одним із чинників, що визначають, чому в деяких людей виникають ті самі "незвичайні переживання", які вивчали дослідники.

Під час експерименту учасників просили протягом 15 хвилин думати про померлу близьку людину, а потім садили перед дзеркалом на 45 хвилин. Під час сеансів у "психомантеумі" вчені відстежували частоту серцевих скорочень учасників, а також фіксували параметри навколишнього середовища — електромагнітні поля, геомагнітні коливання та температуру.

Далі учасників попросили оцінити свій досвід за шкалою. Отримані результати порівняли з даними моніторингу, а також із результатами опитувань, що оцінюють рівень творчих здібностей та ступінь вираженості синестезії в учасників.

З’ясувалося, що частота виникнення незвичайних зорових образів не відрізняється у людей із синестезією та тих, у кого її немає. Автори зазначають, що це відкриття стало для них несподіванкою. Цікаво, що вчені також виявили кореляцію між творчими здібностями учасників і тим, наскільки реалістичними здавалися їм образи, побачені в дзеркалі.

Інші новини науки