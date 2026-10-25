Втілення зла: понад 150 років тому люди створили найстрашнішу ляльку у світі

У 1871 році інженери створили втілення всього того, чого ми б не хотіли бачити в дитячій іграшці — моторошну ляльку, яка шумить і лякає.

Жахливе творіння 1871 року — втілення всього того, чого не хотілося б бачити в дитячій іграшці: її руки, ноги та голова виготовлені з гіпсу, латунний годинниковий механізм приводить іграшку в рух, а сама конструкція видає моторошний шум. Простіше кажучи, конструкція дуже лякає, пише Popular Science.

За словами дослідників, ця механічна лялька має дві руки, дві ноги та голову, виготовлені з пофарбованого гіпсу, який за понад 150 років місцями облупився. Ймовірно, колись цей латунний годинниковий механізм, що приводить ляльку в рух, був покритий якоюсь сукнею або костюмчиком. Однак за понад 150 років одяг загубився, а гіпс місцями облупився.

Руки та ноги першої механічної ляльки прикріплені до шестерень, завдяки яким кінцівки рухаються, створюючи ілюзію, ніби лялька повзе. Уся конструкція приводиться в рух двома зубчастими колесами, прихованими під корпусом. Спина ляльки закрита плоскою дерев'яною пластиною, яка приховує механічну "начинку".

Цю моторошну іграшку створив винахідник із Нью-Йорка Джордж Пембертон Кларк, який вирішив удосконалити аналогічну модель свого колеги. Зазначимо, що його партнер, винахідник Роберт Дж. Клей, подав заявку на патент своєї "повзаючої ляльки" 14 березня 1871 року. Кларк же зареєстрував свій патент 29 серпня того ж року. Схоже, розробники були твердо переконані, що ця іграшка стане справжнім хітом.

Варто зазначити, що попередні спроби винахідників наділити механізми здатністю імітувати рухи мають довгу історію. Перші спроби, як вважається, існували ще в Стародавній Греції — існували легенди про механічні людиноподібні моделі, що викликали подив у глядачів. Водночас у 19 столітті перський алхімік Джабір ібн Хайян створював рухомі статуї. А в 10 столітті китайський інженер Янь Ши виготовив повнорозмірні, схожі на людей рухомі фігурки, які викликали захоплення у чжоуського царя Му-вана.

Втім, навіть з огляду на таку довгу історію подібних пристроїв, створення повзаючої ляльки, по суті, є створенням неймовірного реквізиту для фільмів жахів. Вважається, що ця старовинна іграшка стала джерелом натхнення для маловідомого фільму жахів 1972 року під назвою "Міріам: Заводна лялька-вбивця".

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