Наш мозок перемикається між двома версіями реальності 15 разів на секунду: що відбувається

Можливо, наше відчуття цілісного сприйняття світу — це результат складної нейронної активності, що відбувається "за закритими дверима" нашої свідомості.

Згідно з дослідженням, наш мозок, ймовірно, постійно перемикається між тим, що ми усвідомлено сприймаємо, та іншою візуальною інформацією, яка так і не доходить до нашої свідомості. Мозок перемикається між усвідомлюваною та неусвідомлюваною інформацією приблизно 15 разів на секунду. Можливо, наше усвідомлене сприйняття світу визначається не тільки тим, що ми бачимо, вважають вчені. Результати дослідження опубліковано на сервері препринтів bioRxiv, пише ScienceAlert.

Ми постійно отримуємо величезний потік сенсорної інформації, і вимкнути здатність сприймати її неможливо. Але наш мозок здатний ігнорувати певну інформацію, а тому ми сприймаємо її несвідомо. Але як саме мозок визначає, яка інформація стане частиною нашого усвідомленого досвіду, а яка залишиться прихованою від свідомості?

Автори нового дослідження припустили, що динаміка змін мозкової активності може допомогти зрозуміти, як мозок обробляє візуальну інформацію. Вони провели експеримент із макаками в анагліфічних окулярах. Одна лінза в них червона, а інша — блакитна. Вони створюють ілюзію тривимірного зображення. Це дозволяє демонструвати очам два різних зображення. Вчені показували макакам два різних обличчя. Спочатку одне обличчя показували одному оку, а потім, не прибираючи перше зображення, вчені раптово показували друге обличчя іншому оку.

Ілюстрація експерименту: макака розглядає зображення крізь червоно-сині окуляри, тоді як електроди реєструють активність її мозку Фото: ScienceAlert

Виявляється, що замість того, щоб сприймати обидва обличчя одночасно, мозок віддає перевагу тому обличчю, яке з’явилося пізніше, і при цьому витісняє перше обличчя зі сфери усвідомленого сприйняття. Оскільки макаки не могли повідомити, яке саме з двох зображень вони усвідомлюють, для перевірки точності експерименту залучили людей. Експеримент підтвердив: у свідомості домінує саме друге зображення.

За допомогою крихітних електродів, введених у ділянки мозку макак, що відповідають за обробку візуальної інформації, вчені реєстрували активність сотень нейронів, поки мавпи розглядали зображення. У результаті вони виявили різні особливості мозкової активності, які були пов’язані з різними зображеннями.

Хоча вчені очікували, що друге обличчя постійно домінуватиме у свідомості, нейрони не підтримували його репрезентацію безперервно. Їхня активність швидко перемикалася між обличчям, яке сприймалося усвідомлено, та тим, що було виключено зі свідомості. Таке перемикання відбувалося приблизно 15 разів на секунду.

Отримані результати не пояснюють, як саме мозок вирішує, яка інформація потрапить у свідомість, а яка — ні. Але завдяки такій поведінці мозку, як вважають вчені, ми можемо продовжувати орієнтуватися в навколишньому світі, поки наш мозок паралельно розглядає інші інтерпретації того, що ми бачимо.

За словами вчених, можливо, наше відчуття цілісного сприйняття світу — це результат складної нейронної активності, що відбувається "за закритими дверима" нашої свідомості.

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