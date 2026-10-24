Наш мозг переключается между двумя версиями реальности 15 раз в секунду: что происходит

Возможно, наше ощущение целостного восприятия мира — это результат сложной нейронной активности, протекающей “за закрытыми дверями” нашего сознания.

Согласно исследованию, наш мозг, вероятно, постоянно переключается между тем, что мы осознанно воспринимаем, и другой визуальной информацией, которая так и не доходит до нашего сознания. Мозг переключается между осознаваемой и неосознаваемой информацией примерно 15 раз в секунду. Возможно, наше осознанное восприятие мира определяется не только тем, что мы видим, считают ученые. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов bioRxiv, пишет ScienceAlert.

Мы постоянно получаем огромный поток сенсорной информации, и отключить способность воспринимать ее невозможно. Но наш мозг способен игнорировать некоторую информацию, а потому мы ее воспринимаем неосознанно. Но как именно мозг определяет, какая информация станет частью нашего осознанного опыта, а какая останется скрытой от сознания?

Авторы нового исследования предположили, что динамика изменений мозговой активности может помочь понять, как мозг обрабатывает визуальную информацию. Они провели эксперимент с макаками в анаглифических очках. Одна линза в них красная, а другая — голубая. Они создают иллюзию трехмерного изображения. Это позволяет демонстрировать глазам два разных изображения. Ученые показывали макакам два разных лица. Сначала одно лицо показывали одному глазу, а затем, не убирая первое изображение, ученые внезапно показывали второе лицо другому глазу.

Иллюстрация эксперимента: макака рассматривает изображения через красно-голубые очки, в то время как электроды регистрируют активность ее мозга Фото: ScienceAlert

Оказывается, что вместо того чтобы воспринимать оба лица одновременно, мозг отдает предпочтение тому лицу, которое появилось позже и при этом мозг вытесняет первое лицо из сферы осознанного восприятия. Поскольку макаки не могли сообщить, какое именно из двух изображений они осознают, для проверки точности эксперимента привлекли людей. Эксперимент подтвердил: в сознании доминирует именно второе изображение.

С помощью крошечных электродов, введенных в области мозга макак, отвечающие за обработку визуальной информации, ученые регистрировали активность сотен нейронов, пока обезьяны наблюдали за изображениями. В итоге они обнаружили разные особенности мозговой активности, которые были связаны с разными изображениями.

Хотя ученые ожидали, что второе лицо будет постоянно доминировать в сознании, нейроны не поддерживали его репрезентацию непрерывно. Их активность быстро переключалась между лицом, которое воспринималось осознанно, и тем, что было исключено из сознания. Такое переключение происходило примерно 15 раз в секунду.

Полученные результаты не объясняют, как именно мозг решает, какая информация попадет в сознание, а какая — нет. Но благодаря такому поведению мозга, как считают ученые, мы можем продолжать ориентироваться в окружающем мире, пока наш мозг параллельно рассматривает другие интерпретации того, что мы видим.

По словам ученых, возможно, наше ощущение целостного восприятия мира — это результат сложной нейронной активности, протекающей "за закрытыми дверями" нашего сознания.

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