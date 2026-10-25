Воплощение зла: более 150 лет назад люди создали самую пугающую куклу в мире

В 1871 году инженеры создали воплощение всего того, чего нам не хотелось бы видеть в детской игрушке — жуткая кукла, которая шумит и пугает.

Жуткое творение 1871 года — воплощение всего того, чего не хотелось бы видеть в детской игрушке: ее руки, ноги и голова выполнены из гипса, латунный часовой механизм приводит игрушку в действие, а сама конструкция издает жуткий шум. Проще говоря, конструкция весьма пугающая, пишет Popular Science.

По словам исследователей, у этой механической куклы — две руки, две ноги и голова, выполненные из раскрашенного гипса, который за 150 с лишним лет местами облупился. Вероятно, в прошлом этот латунный часовой механизм, приводящий куклу в движение, был покрыт каким-то платьем или костюмчиком. Однако за более чем 150 лет одежда была утрачена, а гипс местами облупился.

Руки и ноги первой механической куклы прикреплены к шестеренкам, благодаря которым конечности двигаются, создавая иллюзию, что кукла ползем. Вся конструкция приводится в движение двумя зубчатыми колесами, спрятанными под корпусом. Спина куклы закрыта плоской деревянной пластиной, скрывающей механическую "начинку".

Эта пугающая игрушка была создана изобретателем из Нью-Йорка Джорджем Пембертоном Кларком, решив усовершенствовать аналогичную модель своего коллеги. Отметим, что его партнер, изобретатель Роберт Дж. Клей, подал заяву на патент своей "ползающей куклы" 14 марта 1871 года. Кларк же зарегистрировал свой патент 29 августа того же года. Похоже, разработчики были твердо уверены, что эта игрушка станет настоящим хитом.

Стоит отметить, что предыдущие попытки изобретателей наделить механизмы способностью имитировать движения имеют долгую историю. Первые попытки, как считается, существовали еще в Древней Греции — существовали легенды о механических человекоподобных моделях, приводивших зрителей в изумление. В то же время, в 19 веке персидский алхимик Джабир ибн Хайян создавал движущиеся статуи. А в 10 веке китайский инженер Янь Ши изготовил полноразмерные, похожие на людей подвижные фигурки, которые привели в восторг чжоуского царя Му-вана.

Впрочем, даже с учетом столь долгой истории подобных устройств, создание ползающей куклы, по сути, является созданием невероятного реквизита для фильмов ужасов. Считается, что эта старинная игрушка послужила источником вдохновения для малоизвестного фильма ужасов 1972 года под названием "Мириам: Заводная кукла-убийца".

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