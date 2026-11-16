Чорний наліт на цибулі — це не бруд: вчені попередили про небезпеку

Багато хто бачив чорний наліт на лушпинні цибулі, який часто можна сприйняти за звичайний бруд. Але вчені застерігають, що цей чорний наліт — це зовсім не садова земля.

За даними експертів з Каліфорнійського університету, це грибок під назвою чорний аспергіл (Aspergillus niger). Він активно розмножується в умовах підвищеної вологості під час зберігання цибулі, пише Фокус.

Багато кулінарів помилково приймають цей чорний порошкоподібний наліт на лушпинні цибулі за звичайний садовий ґрунт.

Насправді це Aspergillus niger — поширений грибок, який з’являється після збору врожаю, якщо цибулю зберігають у приміщеннях із високою вологістю та поганою вентиляцією.

Хоча грибок уражає переважно сухі, "паперові" зовнішні шари, вміння розпізнати цю цвіль допоможе вам забезпечити безпеку продуктів на кухні та подовжити термін їхнього зберігання.

Безпечність цибулини залежить від того, наскільки глибоко проник грибок. Якщо чорні плями торкнулися лише верхньої лушпини, можна просто зняти уражені шари та використовувати міцну цибулину, яка не має стороннього запаху. Однак, якщо цибуля стала м’якою, слизовою або від неї виходить неприємний запах, її слід негайно викинути.

Існує поширена помилка, що термічна обробка вирішує цю проблему: хоча нагрівання може знищити сам грибок, воно не гарантує усунення небезпечних мікотоксинів, які можуть залишитися всередині овоча.

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