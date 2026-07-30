Відкрито новий метод лікування карієсу: зуби більше не потрібно свердлити

Давно відома й недорога рідина, відома як фторид діаміну срібла (ФДС), може стати альтернативою загальноприйнятим методам лікування карієсу, тобто свердлінню зубів.

Стоматологи наносять цей препарат на уражені карієсом ділянки за допомогою невеликого аплікатора. Весь процес займає лише кілька секунд для кожного зуба. Таке лікування карієсу обходиться без болісних уколів та свердління зубів, пише Science Daily.

Цей препарат уже застосовується в багатьох країнах світу, зокрема у США. Він був схвалений як медичний виріб для зменшення чутливості зубів.

Дослідження показало, що препарат зупинив розвиток карієсу більш ніж у половини молочних зубів при застосуванні ФДС кожні 6 місяців.

Традиційне лікування карієсу зазвичай передбачає видалення пошкодженої тканини зуба та встановлення пломби. ФДС не вимагає такого втручання. Натомість рідину наносять безпосередньо на уражену ділянку.

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"Це дуже ефективне й безпечне лікування — навіть для дітей віком від 1 року", — каже професорка стоматології у Стоматологічній школі Мічиганського університету та головна авторка дослідження Маргарита Фонтана.

Карієс — найпоширеніше хронічне захворювання серед дітей. Нелікований карієс може спричинити сильний біль, інфекції, проблеми зі сном та харчуванням, пропуски шкільних занять та повторні візити до лікаря.

Фонтана зазначила, що ФДС може бути особливо корисним для дуже маленьких дітей, людей похилого віку, осіб із порушеннями розвитку, а також пацієнтів із сильною дентофобією. Він також може допомогти людям, які мають обмежений доступ до традиційної стоматологічної допомоги або зазнають труднощів під час проведення стандартних процедур.

У цього методу лікування є очевидний недолік. Срібло назавжди забарвлює уражену ділянку зуба у темний колір.

Для деяких дітей повторне застосування ФДС кожні кілька місяців може допомогти контролювати карієс доти, доки молочний зуб не випаде природним шляхом. У дорослих це може слугувати довгостроковим лікуванням або забезпечувати тимчасовий захист доти, доки відновлювальна процедура не стане доступною або доцільною.

"Практично для будь-якої людини це може зупинити розвиток карієсу, покласти край інфекції та болю, який вона спричиняє. Це може принести користь багатьом людям", — підсумувала авторка дослідження.