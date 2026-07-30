Найден новый метод лечения кариеса: зубы больше не нужно сверлить

Давно известная и недорогая жидкость, известная как фторид диамина серебра (ФДС), может стать альтернативой общепринятым методам лечения кариеса, то есть сверлению зубов.

Стоматологи наносят этот препарат на кариес с помощью небольшого аппликатора. Весь процесс занимает всего несколько секунд для каждого зуба. Такое лечение кариеса обходится без болезненных уколов и сверления зубов, пишет Science Daily.

Препарат уже используется во многих странах мира, включая США. Он был одобрен в качестве медицинского изделия для снижения чувствительности зубов.

Исследование показало, что препарат остановил кариес более чем у половины молочных зубов при применении ФДС каждые 6 месяцев.

Традиционное лечение кариеса обычно включает удаление поврежденной ткани зуба и установку пломбы. ФДС не требует подобного вмешательства. Вместо этого жидкость наносится непосредственно на пораженный участок.

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“Это очень эффективное и безопасное лечение — даже для детей в возрасте от 1 года”, — говорит профессор стоматологии в Стоматологической школе Мичиганского университета и ведущий автор исследования Маргарита Фонтана.

Кариес — наиболее распространенное хроническое заболевание среди детей. Нелеченный кариес может привести к сильной боли, инфекциям, проблемам со сном и питанием, пропускам школьных занятий и повторным визитам к врачу.

Фонтана сказала, что ФДС может быть особенно полезен для очень маленьких детей, пожилых людей, людей с нарушениями развития, а также пациентов с сильной дентофобией. Он также может помочь людям, имеющим ограниченный доступ к традиционной стоматологической помощи или испытывающим трудности с проведением стандартных процедур.

У лечения есть видимый недостаток. Серебро навсегда окрашивает пораженную часть зуба в темный цвет.

Для некоторых детей повторное применение ФДС каждые несколько месяцев может контролировать кариес до тех пор, пока молочный зуб не выпадет естественным путем. У взрослых это может служить долгосрочным лечением или обеспечивать временную защиту до тех пор, пока восстановительная процедура не станет доступной или целесообразной.

“Почти для любого человека это может остановить развитие кариеса, прекратить инфекцию и боль, которую она вызывает. Это может принести пользу многим людям”, - подытожила автор исследования.