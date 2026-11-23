Около 250 лет назад у людей в Европе был совсем другой прикус зубов. В то время передние зубы у европейцев смыкались “край в край”, как лезвия щипцов.

Американский антрополог Лоринг Брейс десятилетиями изучал строение челюстей и выяснил, что привычный нам глубокий прикус (когда верхние зубы перекрывают нижние) появился в Европе в конце XVIII века — сначала у состоятельных людей, как раз тогда, когда на обеденных столах прочно обосновались нож и вилка. До этого мясо зажимали передними зубами и отрезали прямо у губ. В процессе этого натяжения зубы на протяжении всего детства оставались в правильном, ровном положении, пишет Фокус.

Брейс проверил эту теорию на материалах из Китая. Там такой тип прикуса возник примерно на 900 лет раньше — как раз когда в обиход вошли палочки для еды, а пищу стали подавать уже нарезанной на мелкие кусочки.

Два континента — и на обоих прикус изменился одновременно со сменой столовых приборов. Для этого потребовалось всего одно поколение.

Изменились и другие параметры челюсти. У охотников-собирателей челюстные дуги широкие, зубы стоят ровно, а в глубине челюсти достаточно места для всех четырех «зубов мудрости». В захоронениях, относящихся к эпохе до промышленной революции, искривленные зубы встречаются крайне редко. Челюсть развивается в зависимости от того, какую нагрузку она получает.

Изменился даже язык. В 2019 году лингвисты доказали, что произносить звуки “ф” и “в” легко только при наличии глубокого прикуса. В языках народов, которые до сих пор употребляют твердую пищу, эти звуки встречаются редко. Значительная часть населения планеты попросту не могла комфортно произнести слово “fork” (вилка), пока у них самих не появилась вилка.

Сегодня среди детей установка брекетов для выравнивания зубов крайне распространена, как и удаление “зубов мудрости”, которым просто не хватает места в челюсти современного человека.

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