Большинство людей по всему земному шару не любят заниматься стиркой, но у экспертов есть плохие новости — вероятно, нам следует стирать полотенца значительно чаще, чем хотелось бы.

Статистика показывает, что большинство людей в мире не слишком любят заниматься стиркой, но как часто на самом деле нам следовало бы стирать полотенца? У экспертов плохие новости: вероятно, нам следует делать это чаще, чем хотелось бы, пишет Daily Mail.

По словам преподавателя биомедицинских наук в Солфордском университете, доктора Гарета Ная, полотенца следовало бы менять после каждых двух-трех применений. Дело в том, что в зимние месяцыы из-за более низкой температуры воздуха и повышенной влажности в помещениях вода испаряется медленнее, поэтому полотенца остаются влажными дольше. В результате у микроорганизмов появляется больше времени для размножения, а их концентрация на ткани к моменту следующего использования заметно возрастает. Проще говоря, полотенца следует стирать чаще.

Эксперты отмечают, что в зимние месяцы полотенца для волос следует стирать после каждых 2-3 использований. Впрочем, в качестве альтернативы ученые предлагают использовать альтернативные способы сушки после каждого использования — например, полотенцесушители или сушильные машины.

Отметим, что вопрос о том, как часто следует стирать полотенца, активно обсуждается уже много лет: некоторые утверждают, что отправляют полотенца в стирку после каждого использования, тогда как другие утверждают, что делают это не чаще, чем раз в месяц.

По словам доктора Ная, стирка полотенец раз в неделю — вполне приемлемый вариант, особенно тревожные могут делать это чаще — каждые 3-4 использования. Однако зимой возникает проблема: полотенца не успевают как следует высохнуть, превращаясь в благоприятную среду для размножения бактерий. В этом случае, эксперт советует, заниматься стиркой чаще.

Проблема в том, что если полотенце остается влажным в теплой ванной комнате, создаются идеальные условия для роста микроорганизмов — их популяция стремительно увеличивается в промежутках между стирками. Помимо бактерий, на влажных полотенцах скапливаются дрожжевые грибки, омертвевшие клетки кожи, кожное сало, пот, а также остатки средств для укладки волос. Со временем повторный контакт этих веществ с кожей и волосами может привести к появлению перхоти, зуда, воспалений и повышенной жирности.

Для эффективной очистки полотенец, микробиолог рекомендует стирать их при температуре 60°C, а затем сразу же тщательно высушивать.

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