Недавнее исследование показало, что у пожилых верующих людей качество жизни выше, если они придерживаются религиозных или духовных взглядов.

В новом масштабном обзоре научных работ ученые неожиданно обнаружили, что в обретении веры, вероятно, есть своя неожиданная польза. Результаты указывают на то, что религия и духовность улучшают восприятие жизни — предполагается, что это связано с тем, что вера дарит человеку ощущение цели, принадлежности к обществу и социальные связи, пишет Daily Mail.

По словам исследователя Сохаила Ахтара из Падуанского университета в Италии, результаты указывают на то, что системы верований, вероятно, должны учитываться при обсуждении вопросов здорового старения.

Анализ показывает, что пожилые люди, которые более религиозны или духовны сообщали о более высокой удовлетворенности жизнью и ее лучшем качестве. Авторы признают, что эта связь выражена умеренно, однако она достаточно устойчива, чтобы рассматривать духовную жизнь в качестве части стратегии по поддержанию здорового старения.

В ходе исследования ученые проанализировали 21 исследование с участием более 5600 человек, в которых изучалась связь между верой и благополучием у людей старше 60 лет. Результаты анализа подтвердили наличие устойчивой связи между религиозностью или духовностью и более высоким уровнем удовлетворенности жизнью.

Более того, наиболее выраженный эффект наблюдался у пожилых людей, для которых вера является неотъемлемой частью повседневности, а не просто инструментом, к которому они прибегают лишь в трудные периоды жизни. При этом авторы отмечают, что никаких существенных различий между мужчинами и женщинами в том, как вера влияет на благополучие не было обнаружено.

Впрочем, автор отмечают, что важным фактором оказалось место проживания человека. Выяснилось, что положительное влияние религиозности более заметно в азиатских странах, чем в государствах Северной и Южной Америки или Европы.

Другие новости науки