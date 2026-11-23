Нещодавнє дослідження показало, що у літніх віруючих людей якість життя вища, якщо вони дотримуються релігійних або духовних поглядів.

У новому масштабному огляді наукових праць вчені несподівано виявили, що в набутті віри, ймовірно, є своя несподівана користь. Результати вказують на те, що релігія та духовність покращують сприйняття життя — припускається, що це пов’язано з тим, що віра дарує людині відчуття мети, приналежності до суспільства та соціальних зв’язків, пише Daily Mail.

За словами дослідника Сохаїла Ахтара з Падуанського університету в Італії, результати свідчать про те, що системи вірувань, ймовірно, слід враховувати під час обговорення питань здорового старіння.

Аналіз показує, що люди похилого віку, які є більш релігійними або духовними, повідомляли про вищий рівень задоволеності життям та його кращу якість. Автори визнають, що цей зв’язок є помірним, проте він достатньо стійкий, щоб розглядати духовне життя як частину стратегії підтримки здорового старіння.

У ході дослідження вчені проаналізували 21 дослідження за участю понад 5600 осіб, у яких вивчався зв’язок між вірою та благополуччям у людей віком понад 60 років. Результати аналізу підтвердили наявність стійкого зв’язку між релігійністю або духовністю та вищим рівнем задоволеності життям.

Більше того, найвиразніший ефект спостерігався у людей похилого віку, для яких віра є невід’ємною частиною повсякденного життя, а не просто засобом, до якого вони вдаються лише у скрутні періоди життя. При цьому автори зазначають, що жодних істотних відмінностей між чоловіками та жінками щодо того, як віра впливає на благополуччя, виявлено не було.

Втім, автори зазначають, що важливим чинником виявилося місце проживання людини. З’ясувалося, що позитивний вплив релігійності більш помітний в азіатських країнах, ніж у державах Північної та Південної Америки чи Європи.

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