Результаты нового исследования показывают, что самым сильным афродизиаком в мире являются вовсе не определенные продукты.

В новом исследовании ученые выяснили, что людям не следует тратиться на устрицы и темный шоколад, поскольку вовсе не эти продукты являются сильнейшим афродизиаком в мире. Результаты показали, что самым сильным афродизиаком может быть естественный запах тела вашего партнера, пишет Daily Mail.

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior и показали, что люди, которым нравится природный запах их возлюбленных, чаще отмечают более глубокую сексуальную близость. Более того, оказалось, что по мере развития отношений естественный запах человека становится все более возбуждающим, превращаясь в своего рода тонкий химический сигнал для партнера.

По словам авторов исследования, результаты их работы намекают, что нам, возможно, пора отказаться от дезодорантов, поскольку запах вашего тела способен укрепить связь между вами и вашей второй половинкой. Более того, предполагается, что запах партнера способствует близости — как напрямую, так и косвенно.

Укрепляя механизмы, связанные с чувством безопасности и сексуальным возбуждением, запахи тела способствуют формированию прочной связи в долгосрочных отношениях благодаря повторяющимся позитивным ассоциациям. Таким образом, они играют фундаментальную роль в усилении "химии" между партнерами.

Исследование было проведено командой из Университета Радбауд — в нем приняли участие 206 человек в возрасте от 18 до 72 лет. Их опрашивали о различных аспектах отношений, в том числе о том, как они воспринимают запах своего партнера. Участников также попросили оценить, насколько приятен им запах партнера, а также высказаться о других его качествах — внешности, голосе, прикосновениях, особенностях характера и компетентности. Далее ученые оценили уровень удовлетворенности отношениями, а также степень эмоциональной и сексуальной близости.

Результаты показали, что, хотя внешность и характер играют более значимую роль в общем ощущении счастья в отношениях, запах тела оказался ключевым фактором в одной важной области. Любопытно, что те, кому особенно нравился естественный запах партнера, сообщали о значительно более высокой сексуальной близости — даже с учетом других привлекательных качеств.

Авторы отмечают, что им также удалось получить предварительные доказательства того, что восприятие запаха партнера связано с чувством безопасности и сексуальным возбуждением, что, в свою очередь, способствует более глубокой эмоциональной и сексуальной близости.

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