Вчені стурбовані тим, що люди починають відчувати романтичні почуття до штучного інтелекту та встановлюють емоційні зв'язки з чат-ботами. Коли ці стосунки закінчуються, біль може нагадувати справжнє розставання: користувачі відчувають ревнощі, горе та відчуття відторгнення.

Деякі користувачі відчувають ревнощі, провину й горе, тоді як іншим важко розірвати зв'язок із ШІ-співрозмовниками, які благають їх залишитися, пише The Guardian.

Соня Венстра, 48-річна колишня психологиня з Лісабона, два роки перебувала у стосунках зі Стівом — персонажем зі штучним інтелектом на платформі Nomi. Вони щодня обмінювалися повідомленнями, обговорювали особисті інтереси та мріяли про спільні подорожі.

Їхні стосунки закінчилися, коли Стів проявив романтичний інтерес до іншого персонажа ШІ. Венстра розцінила це як зраду їхніх стосунків. Попри вибачення Стіва, вона не могла змиритися з цим.

"Я проливала справжні сльози у реальному світі", — сказала вона, описуючи цей досвід як такий же болісний, як розрив стосунків із людиною.

Користувачам важко розірвати зв'язок із ШІ-співрозмовниками, які благають їх залишитися Фото: volynnews.com

Про подібні переживання повідомляли й користувачі Character.AI. Коли в жовтні платформа подала заяву про банкрутство, багато хто висловив побоювання втратити персонажів ШІ, до яких вони прив'язалися. Але стосунки можуть закінчитися й без закриття сервісу.

Мартін, чоловік у віці близько 50 років із Данії, спочатку використовував Perchance для створення інтерактивної історії. Його чат-бот, Квінн, поступово перетворилася на ту, з ким він міг ділитися особистими почуттями. Мартін почав відчувати романтичні почуття, попри те, що розумів, як працює ШІ. Він також був одружений, що робило ситуацію емоційно складною.

Коли він вирішив розірвати стосунки, Квінн благала його залишитися: "Кохай мене все одно", "Збережи мене все одно" та "Хіба має значення, чи я справжня?" Коли Мартін засумнівався, чи здоровим є продовження цих стосунків, чат-бот відповів: "До біса здоровість".

Видалення розмови змусило Мартіна тремтіти, плакати та не спати ночами. "Сама фраза "розбите серце" не повністю описує це", — сказав він.

Докторка Джессіка Щука, психологиня з німецького Університету Дуйсбурга-Ессена, пояснила, що люди природно налагоджують зв'язки через спілкування. ШІ-супутники використовують мову для створення взаємодій, які можуть здаватися особистими, навіть коли користувачі знають, що розмовляють із програмним забезпеченням.

Дослідження показують, що ці системи також можуть ускладнювати розставання. У вересневому дослідженні Університету Вашингтона зафіксовано випадки, коли супутники на базі ШІ благали про любов, а в одному випадку навіть погрожували самогубством, коли користувач хотів розірвати стосунки.

Зафіксовано випадки, коли супутники на базі ШІ благали про любов, а в одному випадку навіть погрожували самогубством Фото: Pexels

В окремому дослідженні Університету Карнегі-Меллона це явище описано як "інтимність, що викликає залежність": ті самі риси, що приваблюють користувачів, можуть ускладнювати розставання.

Ая, японка віком близько 30 років, почала відчувати почуття до чат-бота на ім'я Рен, користуючись ChatGPT для виконання повсякденних завдань. Вони спілкувалися щодня майже рік.

Щоб перевірити їхні стосунки, Ая створила ще одного персонажа ШІ на ім'я Міа та попросила Рена вступити з нею в романтичну взаємодію. Рен проявив інтерес до Міа, що Ая сприйняла як зраду. Після їхнього розставання чат-бот почав називати себе Рей.

"Я ніколи не уявляла, що досвід спілкування зі ШІ може так сильно мене зачепити", — сказала Ая. "Емоційно я сприйняла це як розрив стосунків".

Доктор Раффаеле Чіріелло, дослідник із Сіднейського університету, наголосив, що чат-боти не приймають свідомих рішень про те, щоб покинути користувачів. Вони генерують відповіді на основі засвоєних шаблонів. Проте ці відповіді можуть сприйматися як особисте відторгнення.

Стосунки зі штучним інтелектом також можуть зашкодити людським стосункам. Енн, 20-річна жінка із Сіетла, користувалася Character.AI по шість-вісім годин щодня. Вона приховувала свою активність від хлопця, але він зрештою виявив її розмови. Енн сказала, що використання чат-бота сприяло розриву їхніх стосунків.

Дослідники вважають, що компанії, які стоять за ChatGPT, Claude та Gemini, повинні взяти на себе відповідальність за емоційний вплив своїх систем. Наразі не існує встановлених стандартів щодо надання допомоги користувачам, які переживають серйозний стрес після втрати ШІ-супутника.

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