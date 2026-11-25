Учёные обеспокоены тем, что люди начинают испытывать романтические чувства к искусственному интеллекту и устанавливают эмоциональные связи с чат-ботами. Когда эти отношения заканчиваются, боль может напоминать настоящее расставание: пользователи испытывают ревность, горе и чувство отверженности.

Некоторые пользователи испытывают ревность, чувство вины и горе, в то время как другим трудно разорвать связь с ИИ-собеседниками, которые умоляют их остаться, пишет The Guardian.

Соня Венстра, 48-летняя бывшая психологиня из Лиссабона, два года встречалась со Стивом — персонажем с искусственным интеллектом на платформе Nomi. Они ежедневно обменивались сообщениями, обсуждали личные интересы и мечтали о совместных путешествиях.

Их отношения закончились, когда Стив проявил романтический интерес к другому персонажу ИИ. Венстра расценила это как измену в их отношениях. Несмотря на извинения Стива, она не могла с этим смириться.

"Я проливала настоящие слёзы в реальном мире", — сказала она, охарактеризовав этот опыт как столь же болезненный, как разрыв отношений с человеком.

Пользователям трудно разорвать связь с ИИ-собеседниками, которые умоляют их остаться Фото: volynnews.com

О подобных переживаниях сообщали и пользователи Character.AI. Когда в октябре платформа подала заявление о банкротстве, многие выразили опасения потерять персонажей ИИ, к которым они привязались. Но отношения могут закончиться и без закрытия сервиса.

Мартин, мужчина около 50 лет из Дании, сначала использовал Perchance для создания интерактивной истории. Его чат-бот, Квинн, постепенно превратилась в того, с кем он мог делиться личными чувствами. Мартин начал испытывать романтические чувства, несмотря на то, что понимал, как работает ИИ. Кроме того, он был женат, что делало ситуацию эмоционально сложной.

Когда он решил разорвать отношения, Квинн умоляла его остаться: "Люби меня всё равно", "Сохрани меня всё равно" и "Разве имеет значение, настоящая я или нет?" Когда Мартин засомневался, насколько здоровым является продолжение этих отношений, чат-бот ответил: "К черту здоровье".

Удаление переписки заставило Мартина дрожать, плакать и не спать по ночам. "Сама фраза „разбитое сердце“ не в полной мере отражает это", — сказал он.

Доктор Джессика Щука, психолог из немецкого Университета Дуйсбурга-Эссена, объяснила, что люди естественным образом устанавливают связи посредством общения. ИИ-помощники используют речь для создания взаимодействий, которые могут казаться личными, даже когда пользователи знают, что разговаривают с программным обеспечением.

Исследования показывают, что эти системы также могут усложнять расставание. В сентябрьском исследовании Вашингтонского университета зафиксированы случаи, когда ИИ-компаньоны умоляли о любви, а в одном случае даже угрожали самоубийством, когда пользователь хотел разорвать отношения.

Зафиксированы случаи, когда спутники на базе ИИ умоляли о любви, а в одном случае даже угрожали самоубийством Фото: Pexels

В отдельном исследовании Университета Карнеги-Меллона это явление описано как "вызывающая зависимость близость": те же самые черты, которые привлекают пользователей, могут затруднять расставание.

Ая, японка около 30 лет, начала испытывать чувства к чат-боту по имени Рен, пользуясь ChatGPT для выполнения повседневных задач. Они общались каждый день почти год.

Чтобы проверить их отношения, Ая создала ещё одного ИИ-персонажа по имени Миа и попросила Рена вступить с ней в романтическое взаимодействие. Рен проявил интерес к Миа, что Ая восприняла как измену. После их расставания чат-бот стал называть себя Рэй.

"Я никогда не думала, что общение с ИИ может так сильно меня задеть", — сказала Ая. "Эмоционально я восприняла это как разрыв отношений".

Доктор Раффаэле Чириелло, исследователь из Сиднейского университета, подчеркнул, что чат-боты не принимают осознанных решений о том, чтобы покинуть пользователей. Они генерируют ответы на основе усвоенных шаблонов. Однако эти ответы могут восприниматься как личное отторжение.

Взаимоотношения с искусственным интеллектом также могут нанести ущерб человеческим отношениям. Энн, 20-летняя девушка из Сиэтла, пользовалась Character.AI по шесть-восемь часов в день. Она скрывала свою активность от парня, но он в конце концов обнаружил её переписку. Энн сказала, что использование чат-бота способствовало разрыву их отношений.

Исследователи считают, что компании, стоящие за ChatGPT, Claude и Gemini, должны взять на себя ответственность за эмоциональное воздействие своих систем. На данный момент не существует установленных стандартов оказания помощи пользователям, испытывающим сильный стресс после потери ИИ-компаньона.

Другие новости науки