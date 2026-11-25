У Швеції 13-річна дівчина лягла спати й проспала 32 роки: причини досі невідомі
Кароліна Ульссон, шведка, яка народилася у 1842 році, вразила світ незрозумілим розладом сну. У віці 13 років вона занурилася в глибокий сон, який тривав аж 32 роки.
Прикута до ліжка Кароліна привернула до себе загальну увагу як шведська "Спляча красуня", викликавши жвавий інтерес як у широкої громадськості, так і серед медиків, пише Фокус.
Незважаючи на віддану турботу родини та пильну увагу з боку вчених, причина такого тривалого сну залишилася загадкою. Висувалися різні теорії — від неврологічних порушень до психологічних травм, — однак жодна з них не дала вичерпного пояснення.
Згідно з однією з поширених версій, у Кароліни могла бути істерична каталепсія — стан, що супроводжується нерухомістю та втратою свідомості. Втім, це не могло повністю пояснити надзвичайну тривалість її сну.
Випадок Кароліни Ульссон не тільки спантеличив медичну спільноту, а й пробудив інтерес до складної природи сну та його впливу на здоров’я. Незважаючи на відсутність сучасних засобів діагностики, її історія продовжує викликати цікавість і слугувати стимулом для досліджень у галузі розладів сну.
Кароліна прокинулася 3 квітня 1908 року у віці 46 років, вже після смерті власної матері. У неї збереглися колишні розумові здібності та пам’ять, щоправда, своїх братів жінка не впізнала. Їй довелося змінити місце проживання через увагу преси та громадськості.
Померла "Спляча красуня" у віці 88 років. Причиною смерті, за даними деяких джерел, було "крововилив у мозок".
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