Несподіваний поворот: втрата навіть однієї години сну робить вас вразливим для шахраїв

Дослідники зробили несподіване відкриття — нестача сну впливає не лише на фізичне здоров'я, а й робить людину і більш уразливою перед інтернет-шахраями.

Поганий режим сну впливає не тільки на настрій, рівень енергії та довгострокове здоров'я людини. Однак тепер нові дані свідчать про те, що втрата всього однієї години відпочинку може підвищити ймовірність того, що наступного ранку ви можете стати жертвою інтернет-шахрайства, пише Popular Science.

Команда нейробіологів з Каліфорнійського університету в Ірвайні представили результати своєї роботи в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). У статті стверджується, що навіть незначні порушення сну можуть призвести до майже миттєвих наслідків.

За словами співавторки дослідження Ейтан Шехтман, результати їх із колегами роботи показують, що люди можуть цього не усвідомлювати, але нестача сну підштовхує до імпульсивних рішень. У результаті, жертвуючи сном, ви можете втратити набагато більше, ніж придбати

Статистика свідчить, що в останні роки кількість кіберзлочинів зросла в рази. Знання хитрощів шахраїв і розуміння сучасних стратегій особистої кібербезпеки — одні з найкращих способів захистити себе. Однак Ейтан Шехтман і її колеги запитали: чи може навіть такий, здавалося б, незначний фактор, як одна погано проведена ніч, підвищити ризик стати жертвою, наприклад, фішингової атаки?

У ході дослідження вчені об'єдналися з великою компанією, яка проводила серед своїх 11 000 співробітників кампанію з підвищення обізнаності з питань кібербезпеки. Відомо, що кілька разів на рік IT-відділ компанії розсилав листи, що імітують атаки фішингу, а потім підраховував, скільки співробітників перейшли за шкідливими посиланнями. Вчені використали ці дані, отримані як до переходу на літній час, так і в понеділок — одразу після того, як працівники втратили одну годину сну.

Результати вказують на те, що у понеділок перед переходом на літній час співробітники переходили за посиланнями у фішингових листах приблизно у 15,5% випадків. У понеділок, відразу після переведення годинника, цей показник зріс до 17,7%. Може здатися, що різниця не велика, але насправді дані вказують на те, що кількість жертв фішингу збільшилася приблизно на 13% — і це через втрату всього однієї години сну.

За словами Шехтмана, результати дозволяють нам побачити наслідки зовсім незначної нестачі сну. Вчені визнають, що у своїй роботі вони зосередилися на кібербезпеці, але цілком імовірно, що багато інших наших повсякденних рішень також можуть страждати через подібні чинники.

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