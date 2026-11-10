Неожиданный поворот: потеря даже одного часа сна делает вас уязвимым для мошенников

Исследователи сделали неожиданное открытие — недостаток сна влияет не только на физическое здоровье, но также делает человека и более уязвимым перед интернет-мошенниками.

Плохой режим сна влияет не только на настроение, уровня энергии и долгосрочное здоровье человека. Однако теперь новые данные свидетельствуют о том, что потеря всего одного часа отдыха может повысить вероятность того, что на следующее утро вы можете стать жертвой интернет-мошенничества, пишет Popular Science.

Команда нейробиологов из Калифорнийского университета в Ирвайне представили результаты в своей работе в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). В статье утверждается, что даже незначительные нарушения сна могут обернуться почти мгновенным последствиям.

По словам соавтора исследования Эйтан Шехтман, результаты их с коллегами работы показывают, что люди могут этого не осознавать, но недостаток сна подталкивает к импульсивным решениям. В итоге, жертвуя сном, вы можете потерять гораздо больше, чем приобрести

Статистика свидетельствует о том, что в последние годы количество киберпреступлений возросло в разы. Знание уловок мошенников и понимание современных стратегий личной кибербезопасности — одни из лучших способов защитить себя. Однако Эйтан Шехтман и ее коллеги задались вопросом: может ли даже такой, казалось бы, незначительный фактор, как одна плохо проведенная ночь, повысить риск стать жертвой, например, фишинговой атаки?

В ходе исследования ученые объединились с крупной компанией, проводившей среди своих 11 000 сотрудников кампанию по повышению осведомленности в вопросах кибербезопасности. Известно, что несколько раз в году IT-отдел компании рассылал письма, имитирующие фишинговые атаки, а затем подсчитывал, сколько сотрудников перешли по вредоносным ссылкам. Ученые использовали эти данные, полученные как до перехода на летнее время, так и в понедельник — сразу после того, как сотрудники потеряли один час сна.

Результаты указывают на то, что в понедельник перед переходом на летнее время сотрудники переходили по ссылкам в фишинговых письмах примерно в 15,5% случаев. В понедельник же, сразу после перевода часов, этот показатель вырос до 17,7%. Может показаться, что разница не велика, но на самом деле данные указывают на то, что число жертв фишинга увеличилось примерно на 13% — и это всего из-за потери всего одного часа сна.

По словам Шехтман, результаты позволяют нам увидеть последствия совсем незначительной нехватки сна. Ученые признают, что в своей работе они сосредоточились на кибербезопасности, но, вполне вероятно, что многие другие наши повседневные решения также могут страдать из-за подобных факторов.

Другие новости науки

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.