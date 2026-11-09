Авиакатастрофы участились: становятся ли полеты более опасными — мнение ученых

Исследователи навали причины участившихся катастрофы — данные были опубликованы на фоне трагедии с бизнес-джетом Learjet, в которой погибли девять человек, находившихся на борту.

1 ноября самолет Learjet 60, следовавший из Остина на Багамские острова, внезапно перешел в пикирование и рухнул на оживленную автомагистраль. Катастрофа унесла жизни всех девяти человека на борту, а позже в социальных сетях появились шокирующие кадры катастрофы, пишет Daily Mail.

Ужасающие изображения подняли тревожный вопрос: стали ли авиаперелеты более опасными? Статистика за последние десятилетия свидетельствует о том, что ответ достаточно однозначен: нет, это не так. Более того, по словам основателя и генерального директора немецкого Бюро по безопасности полетов Яна-Арверда Рихтера, сегодня мы живем в самую безопасную эпоху авиации. Впрочем, даже в ней есть свои исключения.

Данные свидетельствуют о том, что за последние 25 лет полеты на коммерческих авиалайнерах стали значительно безопаснее, но использование частных самолетов, малой авиации и вертолетов по-прежнему сопряжено с гораздо более высоким риском. И хотя громкие происшествия, такие как недавняя катастрофа Learjet или трагедия с самолетом Air India в прошлом году, вызывают тревогу, эксперты отмечают, что долгосрочная статистика выглядит весьма обнадеживающе.

Рихтер отмечает, что за последние четверть века среднее число погибших значительно сократилось в сравнении с 1990-ми и даже 2000-ми годами. Более того, еще более показательной является статистика ежегодного пассажиропотока. Например, в начале тысячелетия число авиапассажиров составляло 1,7 миллиарда человек в год. Спустя четверть века этот показатель достиг почти пяти миллиардов — рост составил 192 процента

В то же время, общее число погибших, включая все виды гражданской авиации, снизилось с 1155 человек в 2001 году до 499 в 2025 году. Эксперты отмечают, что еще более важным является то, что эти улучшения носят всеобщий, глобальный характер.

Впрочем, хотя частные чартерные рейсы статистически по-прежнему остаются весьма безопасными, эксперты указывают, что они все же сопряжены с более высоким уровнем риска. И коммерческие авиакомпании, и операторы частных чартеров обязаны соблюдать строгие нормы безопасности, однако к частной авиации предъявляются несколько иные требования, а условия ее работы создают специфическое давление.

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